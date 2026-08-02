Gerenzano, richiamo Corte dei Conti. Il Centrodestra affonda: “Meno arroganza nei confronti di un organo dello Stato”
2 Agosto 2026
GERENZANO – Anche il Centrodestra di Gerenzano interviene sul richiamo della Corte dei Conti all’Amministrazione di Gerenzano. “Nel consiglio comunale di venerdì scorso, all’ordine del giorno c’era la deliberazione della Corte dei Conti relativa ai bilanci del comune di Gerenzano. Dopo la riunione dei capigruppo di mercoledì sera e la nostra riunione con tutti i consiglieri del Centrodestra Gerenzano, avvenuta il giorno prima del consiglio, abbiamo deciso di non fare nessun intervento e nessuna dichiarazione di voto e di optare per un voto di astensione per ciò che riguarda la deliberazione della Corte dei Conti regione Lombardia, la quale rilevava alcune criticità nei bilanci consuntivi del nostro comune negli ultimi quattro anni”, scrivono.
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