“Detto questo ci teniamo però a stigmatizzare il comportamento di derisione e il tono ironico utilizzato dalla maggioranza e dal suo assessore, in risposta ai punti critici rilevati proprio dalla Corte, per ciò che riguarda i nostri bilanci consuntivi del 2022/2023/24/25. Siamo rimasti francamente basiti per alcune esternazioni dell’assessore al bilancio Pierangelo Borghi, il quale esordiva nel suo intervento con la frase: “Siamo proprio in Italia”, per poi continuare con: “questa decisione è stata presa da ben 13 persone più il relatore, quindi di energie per dire che il rendiconto è stato approvato 8 giorni dopo la scadenza se ne sono utilizzate parecchie”, “è veramente squalificante avere questa forma di controllo…”, “questa è solo la necessità di avere un numero di comuni controllati e non una efficacia dei controlli”, “se si risparmiava la carta avremmo qualche albero in più in piedi”. Esternazioni che sono francamente inaccettabili e assolutamente fuori luogo. Vogliamo ricordare ai signori della maggioranza che la Corte dei Conti non fa altro che il proprio mestiere, tramite dei controlli di routine di sua competenza sui bilanci pubblici di tutti i comuni in Lombardia e in Italia, mettendo in risalto le evidenti problematiche dei conti pubblici di ogni comune. La presa d’atto richiesta dalla Corte non è una semplice formalità burocratica”.

“È lo strumento con cui l’organo di controllo ha voluto che ogni consigliere comunale fosse pienamente informato delle criticità riscontrate, affinché il Consiglio ne prendesse consapevolezza e l’Amministrazione adottasse le conseguenti misure correttive. Per questo motivo riteniamo che quel momento avrebbe dovuto essere affrontato con il massimo rispetto istituzionale. Quindi saccenza e arroganza utilizzata sempre contro l’opposizione e i cittadini che contestano o semplicemente criticano le scelte politiche di questa amministrazione, sono alquanto controproducenti e pericolose, quando sono rivolte ad istituzioni e organi dello Stato, così importanti. Noi ovviamente trasmetteremo i verbali del consiglio comunale del 17 luglio alla Corte dei Conti stessa, per informarla sul comportamento misero e le parole pesanti utilizzate dall’assessore al bilancio. Vogliamo ricordare inoltre, che alcune rimostranze scritte nere su bianco nella deliberazione della Corte dei Conti sono le stesse che nell’ultimo consiglio comunale del 28 aprile, abbiamo evidenziato come unico gruppo di opposizione presente in consiglio, attraverso interventi e dichiarazioni di voto, ben dettagliate e circostanziate, che sono state, come al solito irrise da parte dell’assessore Borghi Pierangelo, sostenendo che noi non sappiamo leggere i bilanci. Adesso che anche la Corte dei Conti ha evidenziato alcune nostre puntuali osservazioni, chi sono gli incompetenti che non capiscono nulla di bilancio? Cari signori della maggioranza: meno saccenza e meno arroganza, almeno nei confronti di organi dello Stato al quale non potete dare nessuna lezione. Continueremo a svolgere il nostro ruolo con serietà, nel rispetto delle istituzioni e nell’interesse esclusivo della comunità di Gerenzano. Per noi il rispetto delle Istituzioni non è un principio da richiamare solo quando conviene. È un valore che deve guidare sempre l’azione di ogni amministratore pubblico, soprattutto quando a formulare osservazioni è un organo dello Stato chiamato a garantire la legalità e la corretta gestione delle risorse pubbliche”, concludono.