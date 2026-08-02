I più letti di ieri: aggressione alla Casa di Comunità, il caporeparto Salatino in pensione e caldo record in piazza
2 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 31 luglio, in primo piano la cronaca con i momenti di tensione alla Casa di Comunità, ma anche il saluto a uno dei volti storici dei vigili del fuoco del territorio e le temperature eccezionali registrate nel cuore della città con il display di piazza Repubblica arrivato a segnare 42 gradi.
Momenti di tensione alla Casa di Comunità, dove un utente è andato in escandescenza lanciando alcuni arredi. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla calma.
Saronno, aggressione alla Casa di Comunità: utente dà in escandescenza e lancia arredi
Dopo 36 anni di servizio nel comando provinciale di Varese, Raffaele Salatino ha salutato i vigili del fuoco. Una carriera dedicata ai soccorsi e alla sicurezza del territorio, ricordata con affetto da colleghi e cittadini.
Saronno, una vita dedicata ai soccorsi: Raffaele Salatino lascia i Vigili del fuoco dopo 36 anni nel comando di Varese
Ha fatto discutere anche il caldo eccezionale registrato in città: il display di piazza Repubblica ha segnato 42 gradi, un dato che ha attirato l’attenzione di molti cittadini nel pieno dell’ondata di calore estiva.
Caldo record a Saronno: il display in piazza Repubblica segna 42 gradi
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