SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 31 luglio, in primo piano la cronaca con i momenti di tensione alla Casa di Comunità, ma anche il saluto a uno dei volti storici dei vigili del fuoco del territorio e le temperature eccezionali registrate nel cuore della città con il display di piazza Repubblica arrivato a segnare 42 gradi.

Momenti di tensione alla Casa di Comunità, dove un utente è andato in escandescenza lanciando alcuni arredi. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla calma.

Dopo 36 anni di servizio nel comando provinciale di Varese, Raffaele Salatino ha salutato i vigili del fuoco. Una carriera dedicata ai soccorsi e alla sicurezza del territorio, ricordata con affetto da colleghi e cittadini.

Ha fatto discutere anche il caldo eccezionale registrato in città: il display di piazza Repubblica ha segnato 42 gradi, un dato che ha attirato l’attenzione di molti cittadini nel pieno dell’ondata di calore estiva.