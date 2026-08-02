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SARONNO – Domenica 2 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e da condizioni asciutte, senza precipitazioni attese. Le temperature resteranno elevate, con valori compresi tra una minima di 24°C e una massima di 34°C, mentre i venti soffieranno con intensità moderata: al mattino da Nord-Nordest e nel pomeriggio da Est. Resta inoltre in vigore l’allerta afa, favorita dal persistere delle alte temperature, che renderanno il clima particolarmente caldo soprattutto nelle ore centrali della giornata, con possibili disagi per le persone più sensibili.

Le condizioni meteorologiche favoriranno lo svolgimento delle attività all’aperto grazie all’assenza di piogge e alla presenza di ampie schiarite. Tuttavia il caldo continuerà a farsi sentire, mantenendo elevata la sensazione di afa nelle aree urbane e nelle zone maggiormente esposte al sole. Anche nelle ore serali il quadro meteorologico non subirà variazioni significative, con temperature ancora piuttosto elevate e ventilazione moderata.

Su scala regionale, l’alta pressione continuerà a dominare la scena sulla Lombardia, assicurando tempo in prevalenza soleggiato sulle pianure e nelle aree pedemontane. Situazione diversa sui rilievi, dove le Prealpi occidentali potranno registrare qualche debole pioggia nelle prime ore della giornata, destinata a esaurirsi con il passare delle ore. Fenomeni deboli interesseranno anche le Orobie e, nel pomeriggio, le Alpi Retiche, mentre entro sera è previsto un generale miglioramento con il ritorno di ampie schiarite.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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