CISLAGO – È il giorno della tradizionale festa di Santa Maria della Neve. Oggi, domenica 2 agosto, la storica chiesa immersa nel verde tornerà ad animarsi con una giornata che unisce celebrazioni religiose, visite guidate, iniziative nella natura e un concerto serale dedicato a don Maurizio Restelli.

La manifestazione, promossa dalla Pro Loco Cislago insieme alla parrocchia Santa Maria Assunta, prenderà il via alle 10.30 con la Santa Messa.

Nel pomeriggio spazio agli appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio storico e ambientale. Alle 15 Abramo Morandi accompagnerà i partecipanti in una visita iconografica della chiesa. Alle 16 Luigi Landoni guiderà un’escursione nei boschi e lungo il torrente Bozzente. Alle 17 sono in programma i Vesperi, mentre alle 18 il professor Beato terrà una visita storico-artistica dedicata all’edificio sacro.

Per tutta la giornata saranno presenti anche il punto di accoglienza della Pro Loco, il progetto “Il Custode”, il banco della Caritas e gli spazi dedicati all’aperitivo e alla tradizionale “Peritt e Brugn”.

Il momento più emozionante arriverà alle 21.15, quando la chiesa sarà illuminata esclusivamente dalla luce delle candele per ospitare il concerto “Il saluto della Pro Loco”. Le musiciste Sonia Vettorato e Mayra Pezzuti proporranno un’esibizione per pianoforte e violino dedicata a don Maurizio Restelli, che nelle prossime settimane concluderà il suo ministero a Cislago dopo sedici anni.

L’iniziativa vuole essere il ringraziamento della comunità per il suo impegno pastorale e per il contributo dato alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico della parrocchia.

La Pro Loco invita cittadini e visitatori a partecipare alla giornata, che offrirà l’occasione di vivere uno dei luoghi più suggestivi del territorio tra cultura, spiritualità e momenti di comunità.