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TRADATE / APPIANO GENTILE – Il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate è stato tra i protagonisti del Congresso internazionale della International Society for Behavioral Ecology (ISBE), ospitato a Torino, portando all’attenzione della comunità scientifica i risultati di un progetto di ricerca dedicato all’ecologia e al comportamento degli uccelli selvatici.

Nel corso dell’evento sono stati presentati gli esiti di uno studio avviato nel 2019, nato dalla collaborazione tra il Parco Pineta, università, ricercatori e studenti. Il progetto ha approfondito i meccanismi ecologici e comportamentali che consentono a cinque diverse specie di cince di convivere nello stesso ambiente forestale, offrendo nuovi elementi per comprendere le dinamiche della biodiversità.

La ricerca è stata sviluppata attraverso un approccio multidisciplinare, con l’obiettivo di ampliare le conoscenze scientifiche sull’ecologia degli uccelli selvatici e sulle relazioni che regolano gli ecosistemi boschivi.

Per il Parco Pineta, la partecipazione a un appuntamento internazionale di questo livello rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni nell’ambito della ricerca scientifica. Un’attività che si affianca alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, confermando l’impegno dell’ente nella conservazione della biodiversità e nella diffusione della conoscenza del territorio.

02082026