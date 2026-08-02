Città

SARONNO – Dal vigile Ciro Crivellaro, volto conosciuto da generazioni di bambini per le lezioni di educazione stradale, all’imprenditore Augusto Reina. Da Franco Tacchella, simbolo della sfida con sè stessi nella corsa, a Maria Lattuada, ricordata come esempio di solidarietà. Sono decine le proposte che i lettori stanno inviando per il gioco estivo “Banconote Saronno”, l’iniziativa lanciata da ilSaronno per immaginare chi meriterebbe di comparire su ipotetiche banconote dedicate alla città.

L’idea nasce prendendo spunto dal concorso della Banca centrale europea sulle future banconote e invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a proporre una “sestina” di personaggi, luoghi o simboli che raccontino l’identità saronnese. Accanto alle sestine inviate da associazioni e gruppi organizzati, stanno arrivando anche tantissimi suggerimenti nei commenti dei lettori.

Tra i nomi più ricorrenti nei voto arrivati c’è quello di Giuditta Pasta, la celebre cantante lirica nata a Saronno, indicata da molti come simbolo culturale della città. Numerose preferenze anche per Agostino Vanelli, medico, partigiano e primo sindaco della Saronno liberata, ricordato per il suo impegno civile e umano.

Grande consenso anche per il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, proposto sia come monumento sia attraverso i suoi capolavori artistici, con citazioni per gli affreschi di Bernardino Luini e Gaudenzio Ferrari e per gli angeli musici che ne fanno uno dei luoghi simbolo della città.

Molte proposte riguardano anche la solidarietà. Diversi lettori hanno indicato Maria Lattuada, fondatrice del Villaggio Sos e della fondazione che porta il suo nome, insieme all‘ingegner Enzo Volontè, ricordato per la nascita della Casa di Marta, all’ingegner Pasqualino Cau per il suo impegno a favore delle persone con disabilità, alla famiglia Gianetti per le opere lasciate alla città e ai volontari del 118 e del 112.

Lo sport occupa uno spazio importante nelle preferenze. Vengono citati Charlie Yelverton per il suo lavoro con i giovani della Robur Basket, la ginnasta Elisabetta Preziosa e, più in generale, l’intero movimento sportivo saronnese, dal baseball al softball, dall’atletica al nuoto, dalla scherma al basket, dalla pallavolo al tchoukball.

Non mancano gli imprenditori e le attività che hanno segnato la storia economica della città. Tra i nomi proposti figurano Augusto Reina, la famiglia Lazzaroni e anche simboli come la bottiglia del Disaronno.

Diversi lettori hanno scelto inoltre figure religiose e culturali come monsignor Angelo Centemeri, don Giorgio Solbiati, don Alberto Villa, Luigi Maria Monti, Cecilia Gallerani, Pier Giuseppe Vellini e Stefano Bavera, così come luoghi e simboli cittadini quali la Ciocchina, la Vedetta Lombarda, la stazione e la storica “Cort di Ortaggi”.

Tra le proposte più originali c’è quella dedicata al vigile Ciro Crivellaro, ricordato per l’impegno nell’educazione stradale rivolta ai più piccoli.

Il gioco continua. Le proposte possono essere inviate nei commenti agli articoli dedicati o tramite WhatsApp. L’obiettivo è raccogliere idee, ricordi e personaggi che, secondo i saronnesi, raccontano al meglio la storia, i valori e l’identità della città.

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