Città

SARONNO – “La decisione di ridimensionare “Saronno Sette”, motivata dalla sua non sostenibilità economica, non è un episodio isolato. Per il Movimento 5 Stelle è il sintomo di un’Amministrazione che continua a considerare la comunicazione con i cittadini un costo da ridurre, anziché un servizio da garantire”.

Inizia così la nota di Movimento 5 stelle Saronno che prosegue “Ancora più grave è il fatto che questa criticità fosse conosciuta almeno dal 2025, come dichiarato dall’assessore competente, senza che il Consiglio comunale e la Commissione fossero mai informati. Una gestione poco trasparente che mortifica il ruolo degli organi istituzionali. Saronno Sette per molti cittadini, soprattutto gli anziani e chi non utilizza abitualmente gli strumenti digitali, è l’unico mezzo per conoscere l’attività del Comune e delle associazioni del territorio. Ridurne la diffusione significa restringere il diritto all’informazione di una parte della città”.

C’è poi un tema politico: “Dov’è il Partito Democratico, principale forza della maggioranza? Ancora una volta sceglie il silenzio, lasciando che sia la lista civica Tu@Saronno a dettare la linea politica dell’Amministrazione. Dov’è la Sindaca? Perché non interviene e non spiega ai cittadini una scelta che riguarda direttamente il rapporto tra il Comune e la città? Un sindaco non può limitarsi a delegare: deve assumersi la responsabilità politica delle decisioni della propria Giunta e risponderne pubblicamente. In campagna elettorale promettevano partecipazione, ascolto e coinvolgimento. Oggi si riducono gli strumenti di informazione e il confronto con i cittadini. È l’esatto contrario di quanto era stato annunciato”.

E concludono: “La storia continua a ripetersi, c’è una differenza sostanziale tra presentare decisioni già prese e coinvolgere davvero la cittadinanza, si vuole confondere i due concetti, trasformando la partecipazione in una semplice operazione di facciata. “Saronno Sette” è solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio ma non vogliono saperne, e continuano a commettere sempre gli stessi errori”.

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