Alle 18 sarà celebrata la messa, durante la quale verranno affidate a Carlo Acutis tutte le intenzioni di preghiera raccolte nel corso dell’ultimo mese attraverso la “cassetta della posta” presente nel santuario. Da oltre due anni questo spazio consente ai fedeli di lasciare le proprie richieste di preghiera, sia recandosi personalmente in chiesa sia inviandole via email.

Al termine della funzione sarà possibile ricevere la benedizione personale e partecipare al bacio della reliquia. L’iniziativa si rinnova per la terza estate consecutiva e, considerata la costante partecipazione di pellegrini, dalle 17 saranno aperti anche il secondo parcheggio, nell’area del campo da basket, e il terzo parcheggio, nell’area del campo da calcio, entrambi con accesso da viale Santuario 27.

(foto archivio)