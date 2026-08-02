Saronno, torna “R-Estate con Acutis” nel giorno del Perdono d’Assisi
2 Agosto 2026
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SARONNO – Al Santuario di Saronno torna “R-Estate con Acutis”: domenica 2 agosto il rito con le intenzioni di preghiera dei fedeli. È in programma nel pomeriggio di domenica 2 agosto il nuovo appuntamento con “R-Estate con Acutis”, l’iniziativa organizzata al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno in occasione della prima domenica del mese. La celebrazione, che quest’anno coincide con il Perdono d’Assisi, prenderà il via alle 17.25 con l’esposizione solenne della reliquia di Carlo Acutis e la recita del Rosario.