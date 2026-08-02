SARONNO – “Il teatro continua a costare troppi soldi alla nostra comunità”. Sono le parole del consigliere comunale Silvio Barosso di Insieme per Crescere a dare il via al dibattito in consiglio comunale all’interno della variazione di bilancio che prevede lo stanziamento di 310 mila euro per nuovi interventi al Teatro Giuditta Pasta. Il confronto ha riguardato sia la necessità di investire ancora sull’edificio sia la sostenibilità economica della gestione della struttura.

L’assessore al bilancio Mattia Cattaneo ha ricordato che le risorse serviranno ad affrontare un problema ormai noto. “L’edificio del Teatro Giuditta Pasta presenta delle problematiche di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto e anche nel cortile, per cui si è deciso di intervenire stanziando la somma di 310 mila euro”.

Sulla necessità dell’intervento si è sviluppato un ampio confronto. Novella Ciceroni, di Obiettivo Saronno, ha annunciato l’astensione del gruppo, chiedendo maggiori garanzie: “Abbiamo speso sulla copertura del teatro somme ingenti poco tempo fa. Non è che ogni sei mesi o ogni anno possiamo spendere 300-400 mila euro per la stessa opera pubblica”.

Anche Gianpietro Guaglianone di Fratelli d’Italia ha espresso forti perplessità: “Abbiamo dato con la tassa di soggiorno 400 mila euro per ripianare la non bigliettazione del teatro. Poi abbiamo dato 300 mila euro per il tetto e adesso altri 300 mila euro perché piove ancora. Mi domando che lavori sono stati fatti prima”. Il consigliere ha quindi aggiunto: “Mi aspetto che il teatro cominci ad autogestirsi anche economicamente. Secondo me questi soldi che vengono dati al teatro sono troppi”. Anche Luca Amadio di Futuro Nazionale ha chiesto spiegazioni sull’entità degli investimenti effettuati negli ultimi anni. “Vorrei capire come mai si è arrivati a spendere tutti questi soldini, anche perché incidono in maniera evidente sull’aspetto economico del Comune. Se ci fate cortesemente una spiegazione la gradirei”.

Il capogruppo del Pd Simone Galli, che ha difeso la scelta dell’intervento spiegandone le motivazioni tecniche. “I 310 mila euro non sono soltanto per alcune problematiche della copertura, ma soprattutto per adeguare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche”. Galli ha ricordato come “negli ultimi anni il fenomeno delle cosiddette bombe d’acqua si stia intensificando” e ha sottolineato che l’intervento punta a ridurre il rischio di nuove criticità su una struttura che “mostra i segni del tempo e della mancata manutenzione fatta molti anni fa”. A spiegare le ragioni tecniche è stato l’assessore ai Lavori pubblici Domenico Lattuada. “I tecnici ci dicono che con questo tipo di lavorazione e con questi soldi il problema dovrebbe essere definitivamente risolto. Ci siamo stancati e dobbiamo risolvere il problema alla radice. Non è che ogni anno mettiamo 100 più 100 più 100 senza risolvere il problema”. L’assessore ha precisato che 250 mila euro saranno destinati al rifacimento della copertura, mentre 60 mila euro serviranno per rifare i pozzetti e migliorare lo smaltimento delle acque piovane.

Accanto al tema delle manutenzioni è emerso anche quello della gestione economica del teatro. Barosso ha espresso forti perplessità sui risultati della Fondazione: “Abbiamo purtroppo registrato anche risultati economici molto deludenti. Dai bilanci precedenti non emerge una storia di successo”. Il consigliere ha citato un calo dei ricavi da biglietti, spettacoli e affitti rispetto agli anni precedenti, ricordando che “nel frattempo il contributo dei cittadini saronnesi ammonta a poco meno di un milione di euro”. Pur criticando l’andamento economico, ha espresso fiducia nel nuovo consiglio di amministrazione: “Siamo ottimisti e molto confidenti sul fatto che il nuovo presidente e il nuovo Cda sapranno indirizzare al meglio l’attività del teatro sia dal punto di vista dei ricavi che del controllo dei costi”. E ha concluso: “Il teatro rappresenta un fiore all’occhiello della città come struttura ma non deve continuare a essere una pesante zavorra per il conto economico del Comune”.

Sul fronte della gestione è intervenuto anche l’assessore Cattaneo, distinguendo nettamente gli investimenti sull’immobile dai contributi alla Fondazione. “Dobbiamo distinguere la quota legata agli interventi sull’edificio, che è a carico del Comune in quanto proprietario, dalla gestione ordinaria del teatro”. Ha poi aggiunto che il trasferimento comunale previsto nel bilancio 2026, pari a 265 mila euro, “non è una quota scolpita nella pietra” e che l’obiettivo condiviso è quello di aumentare progressivamente l’autonomia economica della Fondazione.

In chiusura Cattaneo è tornato anche sulla questione delle infiltrazioni, riconoscendo che gli interventi realizzati negli anni scorsi “non sono stati risolutivi” e aggiungendo: “Adesso tocca intervenire con lavori che dobbiamo assolutamente fare in modo che lo siano, perché non è pensabile che periodicamente si spendano cifre così rilevanti per lo stesso oggetto”.

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