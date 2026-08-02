Comasco

MOZZATE – Ha abbandonato un frigorifero in un’area verde a pochi passi dalla piattaforma ecologica, ma è stato identificato grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza e ai successivi accertamenti della polizia locale. Nei giorni scorsi gli agenti del comando di mozzate guidati dal comandante Gabriele Airoldi hanno denunciato un uomo di 50 anni, italiano e residente in un comune della zona, ritenuto responsabile dell’abbandono illecito del rifiuto.

L’episodio è avvenuto in prossimità della discarica cittadina. Le telecamere hanno permesso di individuare il veicolo utilizzato per il trasporto del frigorifero e, attraverso l’attività investigativa svolta dagli agenti, è stato possibile risalire all’identità della persona che si trovava alla guida.

Per il cinquantenne è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per la violazione. La normativa prevede un’ammenda fino a 18 mila euro. È inoltre prevista la possibilità di estinguere il reato attraverso la procedura di prescrizione, con il pagamento di un quarto dell’importo previsto e la rimozione del rifiuto abbandonato.

L’intervento rappresenta un nuovo risultato dell’attività di controllo del territorio svolta dalla polizia locale di Mozzate, che continua a utilizzare il sistema di videosorveglianza come supporto alle indagini per contrastare l’abbandono dei rifiuti e tutelare il decoro urbano e l’ambiente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09