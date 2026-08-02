Softball

CARONNO PERTUSELLA – La terzultima giornata della regular season di Serie A1 di softball, si è giocato sabato, regala qualche sorpresa ai vertici della classifica. La capolista Quick Mill Bollate viene infatti fermata sul pareggio dall’Itas Mutua Rovigo, mentre l’Italposa Forlì sfrutta l’occasione espugnando due volte il diamante della Rheavendors Caronno Pertusella, consolidando così il secondo posto.

Per le caronnesi arriva una doppia sconfitta contro una delle grandi protagoniste del campionato. In gara 1 Forlì si impone 2-0 al termine di un confronto equilibrato, deciso dal doppio di Vigna in apertura e dalla valida della rientrante Erika Piancastelli nel terzo inning. Da segnalare anche il bel duello in pedana tra Cacciamani e Rusconi, con la lanciatrice romagnola protagonista di una prova di alto livello impreziosita da otto strikeout.

Più netta invece gara 2, chiusa dall’Italposa sul 6-0. Le ospiti indirizzano subito la partita con tre punti nel primo inning, per poi aumentare il vantaggio grazie alle battute extrabase di Spiotta, autore di un doppio, e Giacometti, che mette a segno un fuoricampo.

La notizia di giornata arriva però da Rovigo, dove la capolista Quick Mill Bollate non riesce a completare la doppietta. Le bollatesi fanno propria gara 1 per 3-1, costruendo il successo tra il terzo e il quarto inning, ma cedono gara 2 per 1-0. A decidere il match è un doppio walk-off di Silvoni al settimo inning, che consente alle venete di conquistare una vittoria di prestigio contro la prima della classe.

Nonostante il mezzo passo falso, Bollate mantiene saldamente la vetta della classifica, mentre Forlì rafforza la seconda posizione. Più difficile invece la situazione della Rheavendors Caronno, che vede allontanarsi ulteriormente le residue speranze di riagganciare la zona playoff.

Serie A1 Softball – 16ª giornata

Lacomes New Bollate-MKF Saronno 0-7, 0-1 (anticipo)

Itas Mutua Rovigo-Quick Mill Bollate 1-3, 1-0

Mia Office Pianoro-ARES Safety Macerata 0-2, 5-4

Bertazzoni Collecchio-Thunders Castellana 1-6, 1-5

Rheavendors Caronno Pertusella-Italposa Forlì 0-2, 0-6

Classifica

Quick Mill Bollate 906 (29 vittorie, 3 sconfitte)

Italposa Forlì 750

Mkf Saronno 700

Mia Office Pianoro 559

Lacomes New Bollate 528

Thunders Castellana 471

Rheavendors Caronno Pertusella 438

Itas Mutua Rovigo 313

Macerata 235

Bertazzoni Collecchio 125

02082026