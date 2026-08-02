Softball

ROSMALEN – L’Italia Under 15 di softball è di nuovo sul tetto d’Europa. Le azzurre hanno conquistato il titolo continentale sabato sera superando in finale la Repubblica Ceca con un netto 5-0, al termine dell’Europeo disputato a Rosmalen, nei Paesi Bassi. Per la Nazionale guidata dal commissario tecnico Ivan Parise si tratta di un successo storico: il titolo europeo mancava infatti dal 2015, quando la competizione era riservata alla categoria Cadette (Under 16) e si era disputata a Nuoro.

Il trionfo arriva al termine di un torneo perfetto, chiuso con sette vittorie in altrettante partite. Dopo aver eliminato le avversarie più accreditate, tra cui le padrone di casa dei Paesi Bassi e la stessa Repubblica Ceca nel Super Round, l’Italia ha confermato la propria superiorità anche nell’atto conclusivo.

La finale è stata dominata dalle azzurre, trascinate dall’ottima prova della lanciatrice Gaia Frignani, protagonista di una prestazione impeccabile in pedana, ben supportata da una difesa praticamente perfetta. Dopo un avvio equilibrato, l’Italia ha sbloccato il risultato al secondo inning e ha progressivamente allungato fino al definitivo 5-0, senza concedere punti alle campionesse uscenti, vincitrici delle ultime due edizioni dell’Europeo.

Un successo costruito grazie alla solidità dell’intero gruppo, capace di abbinare un attacco produttivo a una fase difensiva di altissimo livello, confermando la crescita del movimento italiano, che soltanto pochi giorni fa aveva festeggiato anche il titolo europeo conquistato dall’Italia Under 22.

Oltre alla medaglia d’oro, le azzurre hanno ottenuto anche la qualificazione ai Mondiali Under 15 del 2027, che si disputeranno a Oklahoma City, negli Stati Uniti. Insieme all’Italia volerà negli Usa anche la Repubblica Ceca, finalista del torneo europeo.

(foto Fibs: Italia U15 vincente nei Paesi Bassi)

02082026