Città

SARONNO – Nuovo investimento del Comune per il Teatro Giuditta Pasta. La variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale prevede uno stanziamento di 310 mila euro destinato a risolvere in modo definitivo i problemi di infiltrazioni che interessano la struttura. Una scelta che l’Amministrazione motiva con la necessità di superare interventi che negli anni scorsi hanno limitato, ma non eliminato, le criticità.

A presentare la voce di spesa è stato l’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo: “La prima riguarda l’edificio del Teatro Giuditta Pasta che, come sapete, presenta delle problematiche di infiltrazioni di acqua piovana dal tetto e anche, per la verità, nel cortile, per cui si è deciso di intervenire stanziando la somma di 310 mila euro”.

A spiegare nel dettaglio la natura dell’intervento è stato invece l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Lattuada. Dei 310 mila euro previsti, 250 mila saranno destinati al rifacimento della copertura del teatro e 60 mila all’adeguamento dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche. L’assessore ha ricostruito quanto avvenuto negli ultimi anni. I precedenti lavori sul tetto erano stati concepiti come una manutenzione non strutturale: si era scelto di intervenire con guaine impermeabilizzanti, nella convinzione che fosse sufficiente a eliminare le infiltrazioni. Il risultato, però, è stato soltanto parziale. “Da una prima manutenzione del tetto le infiltrazioni ci sono ancora state, anche se sono diminuite. Quel primo intervento possiamo definirlo non strutturale: si pensava che attraverso delle guaine si potesse risolvere il problema, ma così non è stato”.

Per questo motivo i tecnici hanno indicato la necessità di un intervento radicale. “Se continuiamo a fare ‘tacconi’, il problema non si risolve. Questi 250 mila euro vengono messi per risolvere, almeno si spera, in modo definitivo il problema del tetto”.

Secondo Lattuada, il nuovo cantiere prevede un rifacimento più profondo della copertura, eliminando gli strati esistenti anziché limitarsi a sovrapporne di nuovi. L’obiettivo è evitare che il Comune debba tornare periodicamente a finanziare ulteriori interventi sulla stessa criticità.

Accanto al tetto, l’Amministrazione interverrà anche sul sistema di raccolta delle acque piovane. Con gli eventi meteorologici sempre più intensi degli ultimi anni, è emerso infatti un secondo problema: l’acqua entra anche dalle porte laterali perché i pozzetti esterni non riescono più a smaltire correttamente le precipitazioni.

“Abbiamo verificato che i pozzetti esterni non erano idonei. Anche in considerazione del cambiamento climatico non sortivano più l’effetto desiderato e per rifarli servono altri 60 mila euro”.

L’assessore ha infine ricordato che gli investimenti effettuati negli ultimi anni sul Teatro Giuditta Pasta non hanno riguardato soltanto le infiltrazioni. Una parte delle risorse è stata destinata all’adeguamento dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio, opere necessarie per mantenere la struttura conforme alle normative di sicurezza e consentirne il regolare utilizzo. “Con questa somma intendiamo risolvere il problema alla radice. Non è pensabile mettere ogni anno 100 mila euro senza arrivare a una soluzione definitiva”.

In chiusura del confronto, l’assessore al Bilancio Mattia Cattaneo ha sottolineato che l’obiettivo è arrivare finalmente a una soluzione definitiva. “Gli interventi eseguiti durante la scorsa consigliatura non sono stati risolutivi, usiamo un eufemismo. Adesso tocca intervenire con lavori che dobbiamo assolutamente fare in modo che lo siano. Non è pensabile che periodicamente si spendano cifre così rilevanti per lo stesso oggetto. Sarebbe stato sicuramente meglio che durante lo scorso mandato amministrativo i lavori fossero stati seguiti meglio, ma tant’è: questo troviamo e questo dobbiamo sistemare”

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