Comasco

TURATE – Dopo una lunga attesa, i cittadini di Turate possono tornare a usufruire dei servizi dell’ufficio postale di via Tinelli. La sede ha riaperto le porte sabato 25 luglio, mettendo fine a una chiusura iniziata lo scorso dicembre per consentire gli interventi di riqualificazione previsti dal progetto “Polis”: le novità non consistono solo in un nuovo arredamento dell’ufficio postale, ma anche con maggiori servizi per gli utenti – dall’INPS alla Pubblica amministrazione.

In questi mesi molti utenti hanno dovuto fare riferimento all’ufficio postale di Rovello Porro per svolgere le operazioni più comuni. L’inaugurazione era infatti prevista per il 20 luglio, ma il termine dei lavori è slittato. Nel frattempo la sindaca Roberta Clerici, entrata in carica a fine maggio, aveva sollecitato più volte Poste Italiane attraverso comunicazioni ufficiali affinché il servizio fosse ripristinato quanto prima. Una situazione che ha creato non poche difficoltà, in particolare agli anziani e alle persone più vulnerabili, costrette a spostarsi fuori paese per accedere ai servizi. La riapertura è arrivata dopo un percorso non privo di ritardi.

Con il completamento del cantiere, l’ufficio si presenta ora con ambienti rinnovati e servizi migliorati, nell’ambito del progetto di ammodernamento promosso da Poste Italiane.

(foto archivio)

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