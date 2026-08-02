Cronaca

SOMMA LOMBARDO – Non sarebbe stato un incidente stradale, ma un investimento intenzionale maturato al termine di una vicenda legata a motivi sentimentali. È questa la svolta nelle indagini sulla morte del motociclista di 36 anni avvenuta nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto lungo la strada della Maddalena, a Somma Lombardo. Sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri, il motociclista sarebbe stato speronato deliberatamente da un’automobile. Il conducente della vettura, un uomo di 43 anni, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

Secondo la ricostruzione investigativa, all’origine dell’accaduto ci sarebbe stato un appuntamento tra una donna di 39 anni e il suo ex compagno. L’incontro era stato concordato per consentire la restituzione di alcuni effetti personali dopo la conclusione della loro relazione.

La donna, che si stava dirigendo in moto verso il luogo stabilito, avrebbe però sbagliato strada e si sarebbe fermata perché in difficoltà. Il motociclista di 36 anni, accortosi della situazione, le avrebbe offerto aiuto, accompagnandola fino al punto dell’appuntamento. Una volta arrivati, sarebbe sopraggiunto l’ex compagno della donna. Stando all’ipotesi formulata dagli investigatori, il 43enne, vedendola insieme a un altro uomo, avrebbe reagito per gelosia e avrebbe lanciato la propria automobile contro la moto.

L’impatto avrebbe fatto cadere violentemente il motociclista, che è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario intervenuto lungo via Maddalena.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza ogni passaggio della vicenda. Al vaglio ci sono le testimonianze raccolte, i rilievi effettuati sul posto e gli altri elementi acquisiti lungo la strada della Maddalena.

Le indagini dovranno chiarire definitivamente la sequenza degli eventi e verificare l’ipotesi secondo cui il motociclista sarebbe stato investito volontariamente.

02082026