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SARONNO – C’è ancora un’occasione per vedere in anteprima “Viola Melanzana”, il cortometraggio promosso dal Comune di Saronno nell’ambito del progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza “Le Radici e le Ali”. Dopo le proiezioni del 27 e del 30 luglio, il film tornerà sul grande schermo l’11 agosto, quando sarà proiettato prima di “Finale: allegro” nell’ambito della rassegna “Cinema Sotto le Stelle”.

L’iniziativa punta a raccontare il tema dell’autonomia delle persone con disabilità attraverso una storia che nasce da un percorso concreto sviluppato sul territorio. Il progetto è stato realizzato dal Comune in collaborazione con le cooperative sociali partner e con Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità.

“Viola Melanzana è la testimonianza concreta di come i fondi del Pnrr possano tradursi in percorsi di vita reali – dichiara l’assessore Matteo Fabris – Portare questo cortometraggio all’interno di Cinema Sotto le Stelle significa condividere con tutta la città il valore dell’autonomia delle persone con disabilità, un tema che riguarda l’intera comunità e non solo chi lo vive in prima persona”.

Il cortometraggio racconta la storia di Anna, una giovane donna con disabilità che affronta il delicato passaggio verso una maggiore indipendenza. Parallelamente, la sua famiglia impara ad accompagnarla in questo percorso, affidandole progressivamente maggiore autonomia. Attraverso questo racconto, “Viola Melanzana” mostra come la collaborazione tra famiglie, servizi e comunità possa trasformare l’autonomia in una concreta esperienza di vita adulta.

L’opera nasce nell’ambito della Linea 1.2 della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicata proprio all’autonomia delle persone con disabilità. Il progetto “Le Radici e le Ali” ha accompagnato 24 giovani con disabilità in percorsi di autonomia abitativa e lavorativa, offrendo strumenti e opportunità per costruire un futuro sempre più indipendente.

A realizzare il cortometraggio è stata About A Film, casa di produzione con sede a Saronno fondata da Riccardo Banfi e Filippo Corbetta, specializzata in documentari, cortometraggi e progetti audiovisivi a carattere culturale e sociale. L’ultima proiezione dell’11 agosto rappresenta quindi l’occasione per il pubblico della rassegna estiva di conoscere un progetto che unisce cinema, inclusione e valorizzazione di un’esperienza nata sul territorio saronnese.

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