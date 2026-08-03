Calcio

CARONNO PERTUSELLA – È iniziata ufficialmente la stagione 2026-2027 della Caronnese, un’annata speciale che accompagnerà il club rossoblù verso il traguardo del centenario. Il raduno si è svolto ieri mattina allo stadio di corso della Vittoria, sede della preparazione estiva. Tra i volti nuovi spiccano gli arrivi dell’ex Solbiatese Nicolas Cocuz, del giovane Simone Bobbo dalla Solbiatese e di Riccardo Pliscovaz, proveniente dal Varese. Confermato in attacco Youns El Halili, mentre il capitano Federico Corno ha deciso di proseguire ancora per una stagione. «Pensavo che quella passata fosse l’ultima, ma ho capito di avere ancora qualcosa da dare. Voglio provare a sparare l’ultimo colpo con questa Caronnese: l’obiettivo è essere protagonisti».

La squadra lavorerà nelle prossime settimane sul sintetico dello stadio di Caronno Pertusella in vista delle prime amichevoli.

Il centenario sarà celebrato non soltanto attraverso i risultati della prima squadra, ma anche con una serie di iniziative che coinvolgeranno il settore giovanile e quello femminile, impegnato nel prossimo campionato di serie C.

La formazione

Portieri: Mattia Paloschi (2002), Nicolò Colombo (2007), Enrico Capoccia (2008, Gozzano).

Difensori: Alberto Sorrentino (1994), Andrea Galletti (1999), Pietro La Ruffa (2006, Renate Primavera), Leonardo Nicosia (2007, Vogherese), Paolo Pisan (2003, Vergiatese), Andrea Robbiati (2002, Castellanzese), Davide Bernacchi (2002, Club Milano), Simone Bobbo (2006, Solbiatese), Ramon Caluschi (2004, Vergiatese), Tamim Al Said (2006, Fucina), Bryan Zeroli (2003, Vergiatese).

Centrocampisti: Nicolas Cocuz (1997, Solbiatese), Edoardo Confalonieri (2001, Magenta), Davide Di Quinzio (1989), Tommaso Fogal (2001, Ardor Lazzate), Tommaso Minuzzi (2004, Solbiatese), Antonio Palma (2004, Leon), Moussa Cappi (2006).

Attaccanti: Federico Corno (1989), Youns El Halili (2003), Cristiano Iacovo (2004), Riccardo Pliscovaz (2006, Varese), Ayoub Elfkak (2008).

Staff tecnico: allenatore Andrea Tomasoni; vice allenatore e preparatore atletico Matteo Gastaldello; preparatore dei portieri Augusto Rasori.

Amichevoli

Sabato 8 agosto , ore 17.30, a Rovello Porro: Como Primavera-Caronnese .

, ore 17.30, a Rovello Porro: . Mercoledì 19 agosto , ore 18, a Caronno Pertusella: Caronnese-Club Milano .

, ore 18, a Caronno Pertusella: . Domenica 23 agosto, ore 18, a Caronno Pertusella: Caronnese-Universal Solaro.

03082026