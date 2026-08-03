Calcio

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese è pronta a dare ufficialmente il via alla stagione sportiva 2026-2027, un’annata speciale che accompagnerà il club rossoblù verso il prestigioso traguardo del centenario, un appuntamento storico che tutta la società intende vivere da protagonista.

Dopo settimane di intenso lavoro sul fronte organizzativo e tecnico, la prima squadra si presenta ai nastri di partenza con una rosa profondamente rinnovata, costruita grazie all’importante lavoro svolto dal direttore generale Emiliano Nitti e dal direttore dell’area tecnica e sportiva Stefano Vercellotti, in stretta collaborazione con il nuovo staff tecnico.

La preparazione estiva prenderà il via questa mattina, lunedì 3 agosto, allo stadio comunale di corso della Vittoria Caronno Pertusella, dove i rossoblù inizieranno il percorso di avvicinamento alla nuova stagione. La squadra sarà guidata dal nuovo allenatore Andrea Tomasoni, affiancato dal vice allenatore e preparatore atletico Matteo Gastaldello e dal preparatore dei portieri Augusto Rasori. Il programma del ritiro prevede allenamenti intensivi e diverse giornate con doppie sedute, fondamentali per creare amalgama all’interno del gruppo e costruire le basi atletiche e tattiche che accompagneranno la squadra durante l’intero campionato.

Durante il mese di agosto sono già stati ufficializzati tre importanti test amichevoli (e altri sono in via di definizione):

8 Agosto 2026 – ore 17.30: COMO PRIMAVERA – CARONNESE (Stadio Largo dello Sport 1 – Rovello Porro)

19 Agosto 2026 – ore 18: CARONNESE – CLUB MILANO (Stadio Corso della Vittoria 999 – Caronno Pertusella)

23 Agosto 2026 – ore 18: CARONNESE – UNIVERSAL SOLARO (Stadio Corso della Vittoria 999 – Caronno Pertusella)

Saranni tre appuntamenti che consentiranno allo staff tecnico di valutare il lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione e di affinare i meccanismi della squadra in vista dell’inizio degli impegni ufficiali. In casa rossoblù si respira grande entusiasmo e la consapevolezza che la stagione che sta per iniziare rappresenti molto più di una semplice annata sportiva. Il Centenario della Caronnese sarà infatti un momento di celebrazione della storia del club, dei suoi valori e del profondo legame con il territorio.

03082026