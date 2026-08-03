Calcio

SARONNO – È iniziata ufficialmente la stagione 2026-2027 del FBC Saronno. Oggi pomeriggio, alle 14, giocatori e staff si sono ritrovati al centro sportivo Matteotti di via Sampietro per il primo allenamento in vista del prossimo campionato di Eccellenza, nonostante il caldo torrido. Ad assistere al raduno anche alcuni tifosi, decisi a salutare la squadra all’avvio della nuova annata. La società riparte dopo il miglior risultato degli ultimi vent’anni: nella scorsa stagione i biancocelesti hanno infatti raggiunto la finale dei playoff di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese. Un traguardo che ha rilanciato le ambizioni del club, deciso a provare il definitivo salto di qualità e a inseguire il ritorno in serie D, categoria che a Saronno manca dal 1992.

Le principali novità riguardano il reparto arretrato, con gli arrivi del portiere Andrea De Toni, di Mauro Scaglione dalla Sestese e di Luca Mazzola dal Borgosesia. A centrocampo è stato inserito l’ex Caronnese Luca Malvestio, mentre sono stati confermati gran parte dei protagonisti dell’ultima stagione, tra cui Andrea Lazzaro, Matteo Ientile, Andrea Vassallo, Riccardo Cocuzza e Roberto Candido. Presenti al primo giorno di lavoro anche il nuovo presidente Giorgio Losa e il direttore generale Marco Proserpio.

Il caldo eccezionale ha inevitabilmente condizionato il programma del raduno. La prima seduta è stata volutamente leggera, privilegiando il lavoro di conoscenza del gruppo, mentre nei prossimi giorni lo staff valuterà se modificare gli orari degli allenamenti, spostandoli al mattino presto o in serata per evitare le ore più calde.

La formazione

Portieri: Andrea De Toni (1994, Rhodense), Davide Zadek (2007, Arcellasco).

Difensori: Daniele Borgogni (2007, Sedriano), Filippo Stucchi (2007), Alexander Rusyn (2008, Varesina), Mauro Scaglione (1998, Sestese), Luca Mazzola (1998, Borgosesia), Alessandro Tarabbia (2007, Alcione), Christian Vallotto (2008), Matteo Ruschena (2006), Jacopo Lofoco (2003).

Centrocampisti: Pietro Favilla (2003, Pro Sesto), Federico Quaglio (2007), Matteo Ientile (2003), Andrea Lazzaro (1990), Luca Malvestio (1997, Caronnese), Diego Fabrizio Cabezas (2005), Kevin Piroso (2007).

Attaccanti: Andrea Vassallo (1997), Mathias Serra (2005), Ayrton Veronelli (2007), Riccardo Cocuzza (1993), Roberto Candido (1993).

Staff tecnico: allenatore Danilo Tricarico; vice allenatore Mattia Giannini; preparatore atletico Andrea Donadello; preparatore dei portieri Dennis Cavalletti; fisioterapista Andrea Cavoli.

Amichevoli

Mercoledì 12 agosto , ore 17.30, a Saronno: FBC Saronno-Paradiso (Svizzera) .

, ore 17.30, a Saronno: . Sabato 22 agosto , ore 18, a Saronno: FBC Saronno-Seregno .

, ore 18, a Saronno: . Domenica 23 agosto , a Magnago (orario da definire): Accademia Bmv-FBC Saronno .

, a Magnago (orario da definire): . Sabato 29 agosto , a Treviglio (orario da definire): Trevigliese-FBC Saronno .

, a Treviglio (orario da definire): . Domenica 30 agosto, a San Donato Milanese (orario da definire): Fc Milanese-FBC Saronno.

03082026