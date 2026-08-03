Calcio

SARONNO – Riparte ufficialmente oggi pomeriggio la stagione 2026-2027 del Fbc Saronno. L’appuntamento è fissato per le 14 al Centro sportivo Matteotti di via Sampietro, dove la squadra si ritroverà per il primo allenamento e l’avvio della preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Ad accogliere giocatori e staff saranno il nuovo presidente Giorgio Losa e il direttore generale Marco Proserpio, che daranno il benvenuto al gruppo chiamato a raccogliere l’eredità di un’annata da ricordare. Nella scorsa stagione, infatti, il Fbc Saronno ha ottenuto il miglior risultato degli ultimi vent’anni, conquistando la finale dei playoff di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese.

La società biancoceleste si presenta ai nastri di partenza con rinnovate ambizioni. Nel corso dell’estate la dirigenza ha ulteriormente rafforzato una rosa già competitiva, con l’obiettivo di confermarsi tra le protagoniste del girone e provare a compiere un ulteriore salto di qualità. Il raduno di oggi segna quindi l’inizio del lavoro sul campo, tra test atletici e prime sedute di allenamento, in vista degli impegni precampionato e dell’avvio ufficiale della nuova stagione.

A dare il via simbolicamente alla preparazione è stato anche il messaggio pubblicato dalla società sui propri canali social: «Si riparte! È tempo di tornare in campo». Un invito a ricominciare «con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di ripartire insieme», rivolto alla squadra e a tutto l’ambiente biancoceleste.

(foto: il centro sportivo Matteotti attende i biancocelesti)

03082026