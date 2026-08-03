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CASTIGLIONE OLONA – Per tutto il mese di agosto sarà possibile visitare il Museo Branda Castiglioni e il Map – Museo Arte Plastica, che osserveranno un calendario di aperture straordinarie per consentire a cittadini e turisti di scoprire il patrimonio artistico e culturale del borgo.

Dal martedì al sabato i due musei saranno aperti dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

In occasione della Fiera del Cardinale, in programma domenica 2 agosto, l’orario sarà invece dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Lo stesso orario, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, sarà osservato anche nelle domeniche 9, 16, 23 e 30 agosto, oltre che nella giornata di sabato 15 agosto, festività di Ferragosto.

Resta confermata la chiusura del lunedì.

Il Comune ricorda inoltre che, ad eccezione delle domeniche, per visitare il Map – Museo Arte Plastica è necessario rivolgersi al personale di Palazzo Branda Castiglioni, dove è possibile richiedere l’accesso al percorso museale. Per informazioni è possibile contattare i Musei civici al numero 0331858301 oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. L’invito dell’Amministrazione è quello di approfittare del periodo estivo per visitare due dei principali poli culturali di Castiglione Olona e conoscere da vicino la storia e l’arte del borgo.

03082026