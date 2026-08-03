Cronaca

SARONNO – “Ciao Alessio mio grande tesoro, dire che la vita si è fermata quel giovedì quasi a mezzanotte è superfluo.

Ti ho voluto bene e te ne vorrò per tutta la mia vita”.

Inizia così la lettera aperta di ricordo che Antonio Colletti dedica al figlio Alessio il 15enne che lo scorso 16 luglio è rimasto vittima di un fatale incidente nel luna park di Spotorno. Una tragedia che ha scosso l’intera città di Saronno che si stretta intorno alla famiglia.

“Sei sempre stato nei miei pensieri, ero dispiaciuto quando facevo il tuo numero di telefono e partiva il messaggio …il telefono della persona chiamata risulta spento o non raggiungibile …

Ricordo quando passavi in banca quando uscivi da scuola e le volte che sei andato in piadineria con i tuoi amici …

Le nostre mangiate di carne all’Iper, la grigliata alla cassinaccia con i tuoi amici dove Sanya grigliava e io facevo la spola avanti e indietro verso il supermercato perché avete divorato tutto. Ho saputo da Silvia quella notte maledetta che ti sarebbe piaciuto prendere un aereo, cosa che non avevi mai fatto, e fare un viaggio con noi per visitare la Thailandia e invece sei partito per un viaggio molto più lungo, un viaggio per l’eternità…

Ci hanno e ti hanno tolto il futuro ma l’ho giurato al tuo capezzale che avrai la giustizia che ti meriti.

Dire che noi tutti siamo senza lacrime è vero, lo ripeto ci hanno tolto il futuro. L ultima volta che ti abbiamo visto è stata in campagna, sei arrivato hai parcheggiato la bici e sei andato a correre, ogni volta che ora sono in campagna tutte le biciclette che passano alzo gli occhi, quando il vento passa in mezzo alle foglie è come sentire che stai arrivando…

Purtroppo quel momento non arriverà più, tu ora stai giocando sicuramente a pallone in un posto bellissimo, pieno di luce abbagliante. Sei il mio campione.

Ci sono voluti dei giorni per scrivere queste frasi perché prima non riuscivo, ricordati che ti abbiamo voluto un mondo di bene e sarai sempre nei nostri cuori sarai sempre con noi. Ti ricordiamo e pensiamo sempre il tuo papà, i tuoi zii Stefania e Lele tuo cugino Nicolò, i tuoi nonni Pasquale ed Emilia (nonna Emi come la chiamavi tu) e la zia Antonietta e Sanya a cui manchi tantissimo.

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