Saronnese

UBOLDO – Il futuro dell’area ex Lazzaroni approda in consiglio comunale e prende forma il percorso che potrebbe portare alla realizzazione di un data center. Proprio sull’avvio della procedura interviene Uboldo Civica, che critica tempi e modalità con cui la pratica è stata portata all’approvazione.

Il gruppo d’opposizione spiega in una nota come il consiglio comunale ha dato il via all’iter che “potrà condurre di fatto alla realizzazione di un data center nell’area ex Lazzaroni”. Una scelta che, secondo Uboldo Civica, sarebbe stata affrontata con eccessiva rapidità da parte della maggioranza guidata dal sindaco Luigi Clerici.

Nel documento diffuso dopo la seduta, il gruppo parla della “consueta fretta che caratterizza l’operato della Giunta Clerici”, sostenendo che questo approccio rischi di favorire “maggiormente gli interessi del privato rispetto a quelli della collettività”.

L’opposizione richiama anche il dibattito nazionale in corso sui data center. “Mentre in Parlamento è in discussione una nuova legge dedicata proprio ai data center, che avrebbe potuto offrire un quadro normativo più chiaro, la maggioranza ha scelto ancora una volta di accelerare” si legge nella nota.

A sostegno delle proprie critiche, Uboldo Civica ricostruisce la cronologia dell’iter amministrativo: il 18 luglio la perizia della proprietà, il 20 luglio la presentazione dell’istanza, il 21 luglio l’atto unilaterale della proprietà, sempre il 21 luglio il parere tecnico favorevole e la proposta di deliberazione, fino all’approvazione da parte del Consiglio comunale il 28 luglio.

Per il gruppo consiliare, “nel giro di pochi giorni è stata istruita una pratica destinata a incidere sul futuro di una delle aree più importanti di Uboldo”.

Da qui la richiesta di un percorso più approfondito. “Noi riteniamo che decisioni di questa portata meritino tempi adeguati, approfondimenti seri e un confronto trasparente con il Consiglio comunale e con i cittadini”. Secondo l’opposizione, infatti, restano ancora da chiarire “quali saranno i benefici concreti per la comunità, quali gli impatti dell’intervento e se tutte le opportunità previste dalla normativa siano state realmente valutate nell’interesse pubblico”.

La nota si conclude con una considerazione sul metodo seguito dall’Amministrazione: “La fretta, quando si prendono decisioni destinate a incidere sul futuro del paese, raramente è una buona consigliera”.

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