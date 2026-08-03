Gerenzano, nuovi interventi per la sicurezza stradale: archetti sulle ciclabili e tre dossi rallentatori
3 Agosto 2026
GERENZANO – Proseguono a Gerenzano gli interventi per migliorare la sicurezza della viabilità cittadina. Dopo l’installazione degli archetti di protezione lungo la pista ciclabile di via Inglesina, l’Amministrazione comunale ha completato un nuovo intervento in via Primo Maggio, dove sono stati posizionati ulteriori archetti con l’obiettivo di impedire la sosta impropria delle automobili sul percorso riservato alle biciclette e garantire una maggiore tutela a chi utilizza quotidianamente la ciclabile.
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