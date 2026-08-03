Le novità riguardano anche la viabilità veicolare. Sono stati infatti realizzati tre nuovi dossi rallentatori: due in viale Padania e uno in via Don Gnocchi. L’intervento è finalizzato a contenere la velocità dei mezzi in transito, in particolare di quelli provenienti da via Risorgimento, aumentando così le condizioni di sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni.

Gli interventi si inseriscono nel percorso avviato dal Comune per rendere le strade più sicure e favorire una mobilità sempre più attenta agli utenti più vulnerabili. L’Amministrazione sottolinea però che le opere infrastrutturali, da sole, non sono sufficienti a prevenire situazioni di pericolo.

Per questo rinnova l’invito ai cittadini ad adottare comportamenti responsabili: utilizzare le piste ciclabili nel rispetto reciproco tra pedoni e ciclisti, evitare di occupare con i veicoli gli spazi riservati alla mobilità dolce, moderare la velocità soprattutto nel centro abitato e nelle aree vicine a scuole e parchi, e rispettare il Codice della Strada. Un richiamo alla responsabilità individuale che, insieme agli interventi realizzati, punta a rendere Gerenzano un paese sempre più sicuro e vivibile.