Saronnese

GERENZANO – “Ancora una volta assistiamo al tentativo di trasformare un rilievo tecnico in uno strumento di propaganda politica. È doveroso ristabilire la verità dei fatti. Da una sana opposizione, cioè la mia”, così il grupppo Idee in Comune. “Sì, è vero: la Corte dei Conti ha richiamato il Comune in relazione all’approvazione del rendiconto, avvenuta con alcuni giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista dalla legge. Ma è altrettanto vero che situazioni di questo tipo non sono affatto eccezionali nella vita degli enti locali. Si tratta di un rilievo con cui la Corte richiama l’ente al rispetto delle tempistiche e delle procedure amministrative. Non è una sentenza di condanna, non è un accertamento di responsabilità, non certifica un danno erariale e non mette in discussione la correttezza della gestione economico-finanziaria del Comune”.

“Peraltro, il procedimento si è già concluso con la presa d’atto da parte dell’Amministrazione e con gli adempimenti richiesti. Raccontare ai cittadini una realtà diversa significa fare propaganda sulla pelle delle istituzioni. I controlli della Corte dei Conti rappresentano uno strumento di garanzia previsto dall’ordinamento e ogni amministrazione ha il dovere di prenderne atto e adeguarsi quando vengono formulate osservazioni. Ma altra cosa è utilizzare un richiamo tecnico per costruire un caso politico inesistente. Colpisce, inoltre, che a sollevare oggi tanto clamore siano gli stessi esponenti politici che, quando amministravano o ricoprivano incarichi pubblici, non hanno dimostrato la medesima sensibilità davanti a vicende ben più rilevanti e controverse. La memoria istituzionale dovrebbe valere per tutti. Per questo invitiamo il centrodestra gerenzanese ad abbassare i toni e ad abbandonare la propaganda. Le istituzioni si rispettano sempre: si rispettano quando esercitano il loro ruolo di controllo e si rispettano anche evitando di trasformare ogni osservazione tecnica in un’arma politica. Il nostro compito è lavorare nell’interesse della comunità, garantendo servizi efficienti, trasparenza amministrativa e conti pubblici solidi”, continuano.

“Le tifoserie lasciamole ai social. I cittadini meritano un confronto serio, basato sui fatti e non su titoli costruiti per generare polemiche. Un ritardo amministrativo di pochi giorni è un fatto che va corretto. Ben altra cosa sarebbero sprechi di denaro pubblico, conflitti di interesse, operazioni discutibili nella gestione del patrimonio comunale o vicende che possano far sorgere dubbi sull’opportunità di determinate operazioni compiute da chi ricopriva incarichi pubblici. Su episodi che in passato hanno animato il dibattito politico a Gerenzano, qualcuno oggi sembra avere la memoria molto corta. È su questi comportamenti che si misura davvero la credibilità di un’amministrazione, non su un richiamo tecnico della Corte dei Conti relativo a un ritardo procedurale”, concludono.

(foto archivio)

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