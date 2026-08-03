SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, domenica 2 agosto, ci sono il cantiere notturno per la posa dell’asfalto fonoassorbente in via IV Novembre, il grave episodio di cronaca avvenuto all’alba a Garbagnate Milanese e gli interventi di riqualificazione in programma al teatro Giuditta Pasta.

In via IV Novembre sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale fonoassorbente. L’intervento, richiesto da Regione Lombardia, viene eseguito nelle ore notturne per limitare i disagi alla circolazione e punta a ridurre l’impatto acustico del traffico.

Grande preoccupazione anche per quanto accaduto a Garbagnate Milanese, dove due giovani sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nelle prime ore del mattino nei pressi del McDonald’s. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Tra gli articoli più letti anche quello dedicato al teatro Giuditta Pasta, dove prenderà il via un cantiere da 310 mila euro. L’intervento servirà a risolvere alcune criticità strutturali emerse nel tempo e già affrontate in passato con lavori provvisori, come spiegato dall’amministrazione comunale.