I più letti di ieri: asfalto fonoassorbente, accoltellamento all’alba e lavori al teatro Pasta
3 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, domenica 2 agosto, ci sono il cantiere notturno per la posa dell’asfalto fonoassorbente in via IV Novembre, il grave episodio di cronaca avvenuto all’alba a Garbagnate Milanese e gli interventi di riqualificazione in programma al teatro Giuditta Pasta.
In via IV Novembre sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale fonoassorbente. L’intervento, richiesto da Regione Lombardia, viene eseguito nelle ore notturne per limitare i disagi alla circolazione e punta a ridurre l’impatto acustico del traffico.
Ecco l’asfalto fonoassorbente in via IV Novembre: cantiere notturno per un intervento richiesto da Regione
Grande preoccupazione anche per quanto accaduto a Garbagnate Milanese, dove due giovani sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nelle prime ore del mattino nei pressi del McDonald’s. Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.
Garbagnate Milanese, accoltellamento all’alba vicino al McDonald’s: due giovani feriti
Tra gli articoli più letti anche quello dedicato al teatro Giuditta Pasta, dove prenderà il via un cantiere da 310 mila euro. L’intervento servirà a risolvere alcune criticità strutturali emerse nel tempo e già affrontate in passato con lavori provvisori, come spiegato dall’amministrazione comunale.
Teatro Pasta, cantiere per 310 mila euro: Cattaneo e Lattuada spiegano i problemi “risolti con interventi del passato”
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