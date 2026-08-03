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SARONNO – Lunedì 3 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà contraddistinta da cieli in prevalenza poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. Il quadro meteorologico resterà asciutto dall’inizio alla fine della giornata, con temperature ancora elevate: la minima sarà di 24°C, mentre la massima raggiungerà i 35°C. I venti soffieranno moderati da Nord nelle ore mattutine, per poi attenuarsi e disporsi da Sudest nel pomeriggio. Resta inoltre attiva l’allerta afa, legata al persistere del caldo intenso, che potrà aumentare la sensazione di disagio soprattutto nelle aree urbanizzate e nelle fasce orarie più calde.

Le condizioni favoriranno le attività all’aperto grazie alla prevalenza del sole e alla mancanza di piogge. Il caldo continuerà però a essere l’elemento dominante della giornata, con valori elevati anche nelle ore pomeridiane e un clima che resterà afoso fino a sera. La ventilazione, pur presente, non sarà sufficiente a determinare un sensibile calo delle temperature, mantenendo un contesto tipicamente estivo.

A livello regionale la pressione tornerà a rafforzarsi, contribuendo a una graduale diminuzione della nuvolosità già nel corso della giornata. Sulle pianure lombarde, nelle aree pedemontane e sulle Prealpi prevarranno schiarite e cieli poco nuvolosi, mentre sulle Orobie si alterneranno nubi e aperture prima di un miglioramento serale. Solo sulle Alpi Retiche sarà possibile il transito di qualche debole pioggia nel pomeriggio, destinata comunque a esaurirsi entro la sera con il ritorno di condizioni più favorevoli.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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