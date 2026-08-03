Comasco

MOZZATE – Sono iniziati i lavori di riqualificazione del salone principale del Centro civico di Mozzate. L’intervento, annunciato dall’Amministrazione comunale, punta a trasformare lo spazio in una moderna sala multimediale, più funzionale e attrezzata per ospitare eventi, conferenze e iniziative culturali. Il progetto prevede un completo ammodernamento tecnologico della struttura, con il rinnovo degli impianti elettrici, audio e video. L’obiettivo è dotare il Centro civico di strumenti all’avanguardia, migliorando la qualità degli spazi a disposizione della comunità e rendendoli più adatti alle esigenze delle associazioni, delle istituzioni e dei cittadini.

Al termine dei lavori, il salone sarà quindi in grado di accogliere manifestazioni, incontri pubblici e attività culturali in un ambiente rinnovato, efficiente e tecnologicamente aggiornato.

Con questo intervento il Comune punta a valorizzare uno degli spazi pubblici più utilizzati del paese, investendo in una struttura destinata a diventare un punto di riferimento per la vita sociale e culturale di Mozzate.

03082026