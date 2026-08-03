Saronnese

ORIGGIO – La “Notte sotto le stelle” prenderà forma anche grazie al contributo delle realtà del territorio. In vista dell’appuntamento previsto per sabato 12 settembre, inserito nel programma della Festa Patronale, il Comune di Origgio ha avviato una raccolta di adesioni rivolta alle associazioni e agli operatori commerciali interessati a partecipare all’organizzazione della serata.

L’invito è destinato alle associazioni iscritte all’Albo comunale e ai commercianti con attività in paese, che potranno avanzare proposte e iniziative da inserire nel calendario dell’evento, contribuendo così alla definizione del programma.

Per partecipare è necessario compilare il modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune e trasmetterlo entro le 12 di venerdì 28 agosto. La documentazione può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo oppure inviata all’indirizzo e-mail [email protected] o tramite posta elettronica certificata.

L’iniziativa punta a coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti del territorio nella preparazione della manifestazione, con l’obiettivo di trasformare la “Notte sotto le stelle” in un momento di incontro condiviso, capace di valorizzare le attività locali e rafforzare la partecipazione della comunità.

(foto archivio)

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