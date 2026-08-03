Comasco

TURATE – Esce per fare la spesa e, al rientro, sorprende due ladri mentre stanno tentando di forzare la porta blindata della sua abitazione. È successo nella mattinata di giovedì in via IV Novembre, dove il rumore del cancello aperto dal proprietario ha costretto i malviventi a fuggire prima di riuscire a entrare in casa.

L’episodio è avvenuto intorno alle 11.30. Il residente era appena tornato dopo aver fatto la spesa quando si è trovato davanti una scena inattesa: due uomini stavano cercando di scassinare la porta d’ingresso della sua abitazione.

A mandare all’aria il colpo è stato proprio l’arrivo del proprietario. Sentendo il rumore del cancello, i due uomini si sono dati alla fuga, salendo a bordo di un’auto nera e allontanandosi prima che fosse possibile annotarne il numero di targa.

Secondo la descrizione fornita, entrambi i malviventi erano alti circa un metro e ottanta. Immediata la chiamata ai carabinieri, intervenuti sul posto per raccogliere la segnalazione e avviare le ricerche nella zona.

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