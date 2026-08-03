Città

SARONNO – Un gesto semplice, nato dall’osservazione di alcuni alberelli in difficoltà per il caldo e la siccità, si è trasformato in un appello alla cittadinanza e alle amministrazioni locali. È l’iniziativa condivisa nel gruppo Facebook “L’unico sei di Saronno se…”, dove un residente ha raccontato di aver deciso di annaffiare personalmente alcune giovani piante per cercare di salvarle.

Il post ha raccolto numerosi apprezzamenti e commenti positivi, compresi quello di Antonio Volpe, moderatore del gruppo, che ha evidenziato il valore civico dell’iniziativa.

L’autore del messaggio spiega di aver notato come, girando per il territorio, non sia difficile imbattersi in giovani alberi ormai in sofferenza a causa della prolungata assenza di piogge. Alcuni, racconta, sono già morti, mentre altri sembrano ormai vicini a non riuscire a sopravvivere.

Per questo ha deciso di intervenire direttamente. Ha individuato quattro alberelli e, armato di alcune casse d’acqua, è tornato più volte nell’arco di quattro giorni per irrigarli. In totale ha distribuito circa 97 litri d’acqua, poco più di 24 litri per ciascuna pianta.

“Vedere tutto questo mi ha fatto piangere il cuore e mi sono sentito in dovere di fare qualcosa”, scrive nel suo racconto, spiegando di aver visto gli alberelli riprendersi dopo le annaffiature.

Dal gesto personale nasce anche un invito rivolto agli altri cittadini: “Se vedete una pianta sofferente sotto casa vostra scendete con un annaffiatoio e bagnatela”.

Accanto all’appello ai residenti, il cittadino rivolge anche una richiesta alle amministrazioni pubbliche, chiedendo un programma strutturato per la cura delle nuove piantumazioni durante i mesi più caldi. Secondo l’autore del post, infatti, non è sufficiente mettere a dimora nuovi alberi se poi non viene garantita l’irrigazione necessaria nei periodi di maggiore siccità.

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