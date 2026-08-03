Solaro

SOLARO – Al termine dei lavori di sostituzione e modernizzazione della rete idrica avviati da Cap Holding nel maggio del 2025, la stessa azienda ottempererà al ripristino dell’asfalto sulle vie San Francesco e San Pietro, le ultime aree rimaste da completare. I ripristini definitivi del manto stradale sono già stati ultimati nelle vie Diaz, Monte Grappa, Asiago, Verdi e Marco Polo, mentre per quanto riguarda la zona delle scuole i lavori sono stati programmati nella seconda parte del mese di agosto, prima dell’inizio delle lezioni.

Il ripristino del manto stradale interesserà l’intera carreggiata di via San Francesco fino all’incrocio con via Borromeo. Rimangono escluse dai lavori le fasce a parcheggio poste sul lato sud lungo la recinzione scolastica. A seguire, i cantieri si sposteranno in via San Pietro, dall’incrocio con la discesa di via San Paolo e per l’intera carreggiata, includendo la tracciatura completa degli stalli di sosta e della segnaletica. Per garantire la sicurezza e la celerità delle operazioni, sono previste variazioni temporanee alla circolazione che verranno formalizzate con apposita ordinanza della Polizia Locale. Nel primo tratto, dall’incrocio con via San Paolo a quello con via San Francesco, verrà disposta la chiusura al traffico veicolare di via San Paolo garantendo il solo transito ai residenti. Nel secondo tratto, da via San Francesco a piazza San Pietro, verrà istituita la chiusura della sola corsia in entrata da piazza San Pietro verso via San Francesco, lasciando l’accesso garantito ai soli residenti.

Sono previsti temporanei disagi a causa dei cantieri, ma si chiede ai residenti di pazientare ancora qualche giorno per ritrovare un risultato complessivo di miglioramento della rete dei servizi e della percorribilità stradale.

03082026