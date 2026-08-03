SARONNO – Saronno Civica interviene nel dibattito sui lavori al teatro Giuditta Pasta, rispondendo alle dichiarazioni degli assessori Mauro Lattuada e Mattia Cattaneo. Nel comunicato il gruppo consiliare difende le scelte adottate dalla precedente amministrazione guidata da Augusto Airoldi e ricostruisce la programmazione degli interventi realizzati negli ultimi anni.

Di seguito il testo integrale della nota

“Rispondiamo volentieri agli Assessori Lattuada e Cattaneo, intervenuti pubblicamente sul tema dei lavori al teatro Giuditta Pasta, nonostante ne fossero pienamente a conoscenza in quanto consiglieri comunali dell’Amministrazione Airoldi. L’assessore Cattaneo, addirittura presidente della Commissione Bilancio!

Cogliamo l’occasione per ribadire la logica che ha guidato la programmazione e l’esecuzione degli interventi, illustrata pubblicamente sin dal giugno 2023, sia in maggioranza sia in incontri diretti: chiunque abbia voluto chiarimenti li ha sempre potuti ottenere.

Ricordiamo all’assessore Lattuada che la riqualificazione completa del teatro ha un valore complessivo di circa 2 milioni di euro e può essere eseguita per lotti, così da non interrompere l’attività teatrale.

Per questo si è scelto di intervenire prima sulle urgenze:

2023-2024: lavori per impedire infiltrazioni dal tetto e dal cortile, risanamento dei camerini al piano interrato, opere contro l’umidità, ammodernamento degli impianti e sostituzione degli arredi. Importo complessivo: 500.000 euro.

lavori per impedire infiltrazioni dal tetto e dal cortile, risanamento dei camerini al piano interrato, opere contro l’umidità, ammodernamento degli impianti e sostituzione degli arredi. Importo complessivo: 500.000 euro. 2024-2025: messa a norma del palcoscenico e della torre scenica.

Sulla copertura non sono stati fatti ‘tacconi’: è stata rimossa la pavimentazione esistente, sono state pulite le gronde, trattate le fessurazioni e realizzato un nuovo strato impermeabile.

All’assessore Cattaneo ricordiamo che non spetta alla parte politica verificare pendenze, giunti o altri dettagli tecnici: questo è compito dei tecnici incaricati. Alla parte amministrativa spetta definire gli indirizzi, individuare con gli Uffici gli interventi necessari, stanziare le risorse e verificare il rispetto dei tempi. Tutte queste attività sono state svolte correttamente.

Se con l’affermazione ‘sarebbe stato sicuramente meglio che durante lo scorso mandato amministrativo i lavori fossero stati seguiti meglio’ l’Assessore Cattaneo intende contestare la scelta degli interventi, ci chiediamo perché non lo abbia fatto a tempo debito, vista la notoria disponibilità degli Assessori competenti. Diversamente, se ritiene che i lavori siano stati eseguiti in modo non corretto (pendenze, giunti o altro), chiediamo che porti elementi concreti: solo così gli Uffici competenti potranno valutare l’apertura di un eventuale contenzioso con l’impresa esecutrice.

Infine, una domanda: quali garanzie ‘in più’ questa Amministrazione ritiene di poter offrire alla città? Intende forse scegliere direttamente l’impresa o il collaudatore invece che seguire le procedure previste dalle norme? Perché, altrimenti, la possibilità che problemi analoghi si ripetano – pur augurandoci il contrario – rimane esattamente la stessa”.

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