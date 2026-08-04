SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’intervento dell’assessore all’Ambiente e al Verde Francesca Rufini sul tema del decoro urbano, del nuovo appalto per l’igiene urbana e delle criticità segnalate da cittadini e opposizione.

Ogni giorno la squadra di igiene urbana, del Comune e dell’Appaltatore, lavora per mantenere pulita e decorosa la nostra città. Monitoriamo costantemente il servizio e controlliamo che il contratto d’appalto venga rispettato nei minimi dettagli. Sappiamo che ci sono aspetti da migliorare e interveniamo dove serve, ma la qualità dello spazio pubblico dipende anche da tutti noi.

Comprendiamo le sollecitazioni che arrivano da alcune forze di opposizione e da una parte della cittadinanza: il decoro urbano è una priorità percepita da tutti ed è perfettamente legittimo pretendere sempre il massimo. Tuttavia, è doveroso ristabilire la realtà dei fatti e spiegare come si attua una vera e complessa transizione nell’igiene urbana.

Il nuovo appalto è un percorso graduale, non una bacchetta magica; i grandi cambiamenti nei servizi pubblici complessi richiedono tempi di messa a terra tecnici e amministrativi. Le innovazioni previste dal nuovo appalto – dal potenziamento del sistema di videosorveglianza all’adeguamento della piattaforma ecologica, fino al progetto del Centro del Riuso – non sono “annunci”, ma precisi impegni contrattuali con cronoprogrammi stabiliti: per il Centro del Riuso, lo scorso mese di luglio è stato approvato il progetto esecutivo e sempre in luglio sono arrivati gli Agenti Accertatori; le cose hanno dei tempi, ma si fanno.

Trasformare la gestione dei rifiuti di una città di quasi 40.000 abitanti, che tra scuole e posti di lavoro arriva almeno al doppio ogni giorno, richiede fasi di assestamento: i nuovi strumenti di controllo sono in fase di attivazione e la vigilanza sull’operato del gestore è quotidiana e rigorosa.

La differenziata all’80% è un punto di partenza per alzare l’asticella; Saronno si conferma un’eccellenza per la raccolta differenziata, ma se è vero che questo dato rappresenta una tradizione virtuosa consolidata della nostra città, è altrettanto vero che mantenere e consolidare questi standard in un contesto socio-economico complesso è già un risultato significativo. Ma condividiamo una visione: la differenziata è lo strumento, il decoro è l’obiettivo. Proprio per questo non ci accontentiamo dei “fogli di calcolo”, ma lavoriamo ogni giorno sul miglioramento del servizio, anche grazie al nuovo appalto.

La pulizia delle strade si misura sui marciapiedi che percorriamo ogni giorno e l’Amministrazione verifica costantemente che l’appaltatore rispetti gli standard previsti e non esita a contestare eventuali mancanze degli operatori. Al tempo stesso, occorre un’operazione di verità: gran parte del degrado visibile (come i cestini stradali saturi o gli accumuli sui marciapiedi) non deriva da un mancato svuotamento, ma dall’abbandono improprio di rifiuti domestici e cartoni all’interno di contenitori pensati solo per i piccoli rifiuti da passeggio.

Spesso arrivano segnalazioni di cestini stradali straripanti, come quelli che si vedono in queste foto (scattate tutte nello stesso giorno!). Guardandoli da vicino, però, la causa è chiara: i cestini non sono pieni di piccoli rifiuti da passeggio, come dovrebbe essere, ma soffocati da cartoni, sacchi della spesa e spazzatura domestica. I cestini stradali servono per la coppetta del gelato, la carta del panino, il biglietto del bus. Quando vengono usati in modo improprio si riempiono in un istante, impedendo agli altri di usarli, attirano sporcizia e degrado sul marciapiede e aumentano i costi di gestione per tutta la comunità.

I comportamenti scorretti sono certamente opera di una minoranza di cittadini maleducati, ma il danno (anche economico) e l’impatto visivo li paghiamo tutti; vado anche io in giro per la città e credo di provare lo stesso fastidio e la stessa indignazione che provano tutti i cittadini che vorrebbero poter passeggiare in luoghi puliti e accoglienti.

Saronno è la nostra casa comune; rispettare le regole della differenziata, usare i cassonetti giusti ed evitare di abbandonare i rifiuti a terra non è solo un dovere, è una forma d’amore per la propria città.

Combattere l’inciviltà di pochi è il vero salto di qualità che dobbiamo fare insieme. L’impegno del Comune, la rigidità nei controlli verso il gestore e la collaborazione di tutti i cittadini virtuosi sono gli unici ingredienti per una Saronno sempre più pulita, vivibile e curata.