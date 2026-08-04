Città

SARONNO – Prosegue il gioco estivo “Banconote Saronno”, l’iniziativa che invita cittadini, associazioni e realtà del territorio a immaginare chi meriterebbe di comparire sulle ipotetiche banconote dedicate alla città. Tra le sestine arrivate in redazione c’è anche quella dell’assessore ai Servizi sociali Matteo Fabris, che ha scelto di mettere insieme figure simbolo della storia cittadina, della cultura, dell’impegno civile e un’eccellenza del territorio.

La proposta dell’assessore punta su sei nomi e simboli che, per ragioni diverse, raccontano l’identità di Saronno e il suo legame con la comunità.

Il primo è monsignor Giuseppe Centemeri, ricordato “per la guida lucida, sensibile e profonda che ha fornito alla città”. Per decenni prevosto di Saronno, è stato un punto di riferimento non solo religioso ma anche umano e sociale per intere generazioni di saronnesi.

Non poteva mancare Giuditta Pasta, definita da Fabris “il volto più conosciuto di Saronno ed espressione del patrimonio artistico e culturale della città”. La celebre soprano dell’Ottocento continua infatti a essere uno dei simboli più riconoscibili della storia cittadina.

Nella sestina compare anche Agostino Vanelli, primo sindaco della Saronno liberata dal fascismo dopo la Seconda guerra mondiale. Una scelta che vuole ricordare una figura molto amata e il valore della rinascita democratica della città.

Spazio poi a Giuseppe Rosafio, scelto “per la forza e il coraggio e per rappresentare una Saronno in grado di includere e creare una dimensione del vivere per tutti”. Fabris ha voluto così rendere omaggio a chi ha saputo trasformare la propria esperienza personale in un messaggio di inclusione e attenzione verso le persone con disabilità.

Nella sestina la famiglia Lazzaroni – Carlo, Paolo e Davide – indicata “per aver portato Saronno nel mondo tramite uno dei suoi prodotti più tipici e conosciuti”. Con la tradizione dolciaria degli amaretti, il nome Lazzaroni è infatti diventato ambasciatore della città ben oltre i confini nazionali.

Chiude la sestina l’ospedale di Saronno, una scelta maturata anche per dare spazio a un simbolo della città che finora non era stato indicato nelle proposte arrivate. “È un presidio sanitario di elevata qualità che si prende sempre cura di noi e credo che un piccolo riconoscimento gli vada – spiega Fabris – anche pensando alle difficoltà vissute negli ultimi anni, tra il dibattito sul futuro della struttura e la perdita del punto nascita”. Per l’assessore rappresenta un patrimonio della comunità, da valorizzare e difendere.

“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp al 320 273 4048. Un gioco, ma anche un’occasione per riscoprire la storia, i personaggi e i luoghi che hanno contribuito a costruire l’identità saronnese.

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“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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