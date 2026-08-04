Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Nuovo innesto per la Caronnese, che continua a rafforzare la rosa in vista del campionato di Eccellenza 2026-2027. La società rossoblù ha ufficializzato l’arrivo del difensore Davide Bernacchi, classe 2002, reduce dall’esperienza al Club Milano e chiamato a mettere la propria esperienza al servizio della formazione allenata da Andrea Tomasoni.

Cresciuto nei settori giovanili di Cagliari e Monza, Bernacchi ha poi maturato un importante percorso in serie D, vestendo le maglie di Folgore Caratese, Varese, Club Milano, Caravaggio e Olginatese.

Il neo difensore rossoblù ha spiegato le ragioni della scelta di approdare a Caronno Pertusella: «Arrivo grazie all’ambizione della società e alla serietà che ho percepito sin dal primo momento in cui sono entrato in contatto con la dirigenza. In questi anni ho giocato sempre in Serie D e mi ritengo un difensore roccioso, forte di testa e nei contrasti. Spero di disputare un grande campionato dal punto di vista personale, aiutando così la squadra a raggiungere i nostri obiettivi».

Con questo innesto la Caronnese prosegue una campagna di rafforzamento che ha già portato in rossoblù numerosi volti nuovi, a conferma della volontà della società di allestire un organico competitivo per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza e provare a tornare in serie D.

Proprio ieri, allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, la squadra si è ritrovata per il raduno che ha dato ufficialmente il via alla preparazione estiva. Agli ordini di mister Andrea Tomasoni, il gruppo ha iniziato il lavoro in vista della nuova stagione, con una rosa profondamente rinforzata e l’obiettivo dichiarato di lottare per le posizioni di vertice del campionato.

04082026