Città

SARONNO – Per il quarto anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra ilSaronno e Unitre con un corso dedicato al giornalismo locale, pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza concreta che unisce teoria e pratica. Anche per il nuovo anno accademico sarà la direttrice di ilSaronno, Sara Giudici, a guidare il percorso formativo.

Il corso, intitolato “Giornalismo: capire, analizzare e scrivere le notizie”, parte dal giornalismo di territorio per mostrare come nasce una notizia, come viene verificata e trasformata in un articolo. Ogni incontro affiancherà alla parte teorica esercitazioni pratiche, analisi di casi reali, simulazioni e momenti di confronto.

Il programma accompagnerà i corsisti attraverso tutti gli aspetti fondamentali del lavoro giornalistico: dal riconoscimento della notizia alle fonti, dalla lettura critica dei giornali alla scrittura degli articoli, dalla realizzazione dei titoli alla verifica delle informazioni per contrastare errori e bufale. Si parlerà inoltre di interviste, trasformazione dei comunicati stampa in articoli, cronaca e politica locale, deontologia professionale, utilizzo di foto e video, differenze tra carta stampata, web e social network, fino all’impatto dell’intelligenza artificiale nel giornalismo.

Il corso si svolgerà con cadenza quindicinale, il venerdì dalle 14.50 alle 15.50.

“Per ilSaronno questa collaborazione rappresenta un’esperienza molto importante – sottolinea la direttrice Sara Giudici – perché il corso non è soltanto un’occasione per trasmettere strumenti e competenze, ma diventa un vero momento di confronto. Ogni anno con i corsisti nascono discussioni, analisi e riflessioni che arricchiscono anche il nostro lavoro quotidiano in redazione. È un rapporto che spesso continua nel tempo: è bello ritrovarli agli eventi del territorio, ricevere le loro segnalazioni o semplicemente scambiare due parole. È il segno che il giornalismo locale può creare una comunità attenta e partecipe”.

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