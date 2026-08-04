iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Una serata dedicata alle famiglie, con spettacoli, animazione e intrattenimento per grandi e piccoli. È quella in programma giovedì 6 agosto sulla terrazza del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, dove dalle 20 prenderà il via un evento pensato per regalare un’atmosfera di festa e divertimento.

Il programma prevede l’esibizione con bolle giganti, uno spettacolo di giochi di fuoco, il truccabimbi e altre iniziative di animazione pensate per coinvolgere bambini e adulti nel corso della serata.

Per chi lo desidera sarà inoltre possibile completare l’esperienza con un apericena proposto da CastellEventi, che sarà disponibile nella suggestiva cornice del Castello di Monteruzzo durante la manifestazione. L’iniziativa rappresenta un’occasione per trascorrere una serata estiva all’aperto in uno dei luoghi simbolo di Castiglione Olona, con un programma di spettacoli e attività dedicato in particolare alle famiglie.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

04082026