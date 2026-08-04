Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno raccolto il maggior numero di letture ieri, lunedì 3 agosto, ci sono la toccante lettera aperta del padre di Alessio Colletti, il dibattito sul futuro dell’area ex Lazzaroni a Uboldo e un tentato furto sventato grazie al rientro improvviso del proprietario di casa.

Grande emozione ha suscitato la lettera aperta scritta dal padre di Alessio Colletti, che si rivolge direttamente al figlio con parole cariche di dolore e affetto, ribadendo la fiducia che la giustizia farà il suo corso e che la sua memoria continuerà a vivere.

Tra gli articoli più letti anche quello dedicato all’area ex Lazzaroni di Uboldo, dove prosegue il confronto sul progetto del data center. La lista Uboldo Civica ha espresso perplessità sui tempi e sul metodo seguito per l’iter, chiedendo maggiore condivisione e trasparenza.

Chiude la classifica la notizia di un tentato furto in abitazione: il proprietario, rientrando dalla spesa, ha sorpreso i malviventi mentre stavano forzando la porta d’ingresso. Il rumore del suo arrivo ha costretto i ladri a fuggire prima di riuscire a entrare nell’appartamento.

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