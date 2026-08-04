Comasco

ROVELLO PORRO – Si è conclusa la tredicesima edizione de “La Lingua del Girasole”, il concorso nazionale dedicato all’aforisma promosso dall’associazione Helianto, appuntamento ormai consolidato per gli appassionati della scrittura breve. Anche quest’anno l’iniziativa ha raccolto la partecipazione di centinaia di autori provenienti da tutta Italia, confermando il crescente interesse per un genere letterario capace di racchiudere riflessioni, ironia e significato in poche parole.

A valutare gli elaborati è stata una giuria composta da Jola e la Doc, Giorgio Testanera, Stefano Moraschini e Claudio Pagelli, con la presidenza di Alberto Casiraghy, fondatore delle Edizioni Pulcinoelefante e figura di riferimento nel panorama della poesia e dell’editoria d’arte italiana.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Angela Trausi con l’aforisma: “Non tutti i cappelli hanno le teste che si meritano”. Alla vincitrice andranno un premio di 200 euro e la pubblicazione di una plaquette d’artista dei Quaderni del Tipografo, arricchita dalle opere di Massimo Monteleone.

La giuria ha assegnato anche diverse menzioni ad altri autori in concorso. I riconoscimenti sono andati a Tristano Barone con “Dopo esserci scontrati negli occhi, è infinito tutto”, Fabrizio Braggio con “Per il rumore dei pensieri non esiste interruttore”, Mauro Pinato con “Il paese che mi ha dato più emozioni è lo Stato d’animo”, Davide Orlandi con “Il romanticismo è spedire un messaggio. Il coraggio è aspettare la risposta”, Andrea Lo Bianco con “I sentimenti a volte li senti, a volte li menti”, Andrea de Flora con “Al tavolo dell’esistenza serve il fallimento”, Nicole Lorenti con “A sconfiggermi sono sempre state le mie certezze”, Simone Magli con “Puoi starne certo, disse il dubbio” e Umberto Morello con “Prima di vivere non è che si riesca a fare molto altro”.

Una menzione speciale è stata infine assegnata a Beni Sascha Horowitz per l’aforisma “Nell’apparente piccolo mondo dell’aforisma, può abitare un grande mondo del pensiero”, una frase che ben rappresenta lo spirito del concorso e il valore della scrittura aforistica, capace di esprimere riflessioni profonde attraverso poche, essenziali parole.

(foto archivio)

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