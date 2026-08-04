Limbiate

LIMBIATE – Sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione della nuova metrotranvia Milano-Limbiate. In questi giorni hanno preso il via i primi cantieri sul territorio cittadino, segnando l’inizio di un intervento destinato a rinnovare completamente il collegamento su rotaia tra Limbiate e il capoluogo lombardo.

La prima fase dell’opera prevede la dismissione dei vecchi binari e l’abbattimento delle alberature che interferiscono con il nuovo tracciato. Le lavorazioni sono iniziate in via Monte Grappa, dove sarà realizzato il futuro deposito dei tram, per poi proseguire lungo via Monte Bianco fino alla rotatoria di piazza Tobagi, area nella quale sorgerà la nuova sottostazione elettrica.

Per limitare i disagi alla circolazione e ai residenti, gli interventi saranno eseguiti attraverso piccoli cantieri mobili, che interesseranno di volta in volta esclusivamente le porzioni di strada interessate dai lavori. Le aree di cantiere saranno quindi spostate progressivamente con l’avanzare delle operazioni, così da contenere l’impatto sulla viabilità e garantire al tempo stesso la sicurezza degli operatori.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonio Romeo, che ha definito l’avvio dei lavori «un importante traguardo», sottolineando come il nuovo collegamento rappresenti un investimento strategico per il futuro della città.

«Un collegamento su rotaia così veloce, moderno ed efficiente – ha dichiarato il primo cittadino – porterà enormi benefici a Limbiate, migliorando la qualità della vita dei pendolari e accompagnando la città verso una mobilità sempre più sostenibile».

04082026