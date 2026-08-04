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SARONNO – Martedì 4 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. Il tempo si manterrà asciutto dall’inizio alla fine della giornata, con temperature pienamente estive: la minima sarà di 24°C, mentre la massima raggiungerà i 35°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest nelle ore del mattino, per poi rinforzare moderatamente nel pomeriggio disponendosi da Sud-Sudovest. Resta inoltre confermata l’allerta afa, determinata dal persistere delle elevate temperature, che potranno rendere il clima particolarmente pesante soprattutto nelle ore centrali del giorno e nei centri urbani.

La giornata offrirà condizioni favorevoli per le attività all’aperto grazie al cielo in prevalenza sgombro da nubi e all’assenza di fenomeni piovosi. Il caldo continuerà però a essere il protagonista, con valori elevati anche nel pomeriggio e una sensazione di afa destinata a protrarsi fino alle ore serali. Il lieve aumento dell’intensità del vento nelle ore più calde contribuirà solo in parte ad attenuare il disagio legato alle alte temperature.

In Lombardia il campo di alta pressione continuerà a dominare il quadro meteorologico, favorendo condizioni diffusamente soleggiate su tutto il territorio regionale. Dalle pianure alle aree pedemontane, fino ai rilievi prealpini e alpini, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi senza precipitazioni di rilievo. La ventilazione resterà generalmente debole, con una graduale rotazione dai quadranti orientali verso quelli sud-occidentali nel corso della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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