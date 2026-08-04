Città

SARONNO – Nell’ultima seduta, giovedì 30 luglio, il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio 2026 presentata dal vicesindaco e assessore al Bilancio Mattia Cattaneo. Una manovra che conferma gli equilibri finanziari del Comune e aggiorna la programmazione economica con nuove risorse sia per la gestione corrente sia per gli investimenti, destinando complessivamente oltre 1,3 milioni di euro a servizi e opere pubbliche.

Aprendo l’illustrazione del provvedimento, Cattaneo ha evidenziato come la verifica degli equilibri rappresenti un passaggio obbligatorio ma anche un momento per fare il punto sulla situazione economica dell’ente. L’assessore ha sottolineato che il Comune di Saronno mantiene conti in equilibrio, ricordando però come questo risultato non sia scontato per molti enti locali. Ha citato, solo come esempio, il caso di Gorla Maggiore, dove il crescente peso della spesa sociale ha costretto l’amministrazione a ricorrere all’avanzo di amministrazione, ribadendo la necessità di un maggiore sostegno da parte degli enti sovracomunali ai Comuni chiamati a rispondere a bisogni sociali sempre più complessi.

La variazione interessa innanzitutto la parte corrente del bilancio. Le maggiori entrate ammontano a 1.100.848 euro, compensate da 586.500 euro di minori entrate, con un saldo positivo di 514.348 euro. Sul fronte della spesa vengono invece registrati 985.099 euro di maggiori uscite e 470.751 euro di riduzioni, mantenendo lo stesso saldo finale di 514.348 euro.

Entrando nel merito, Cattaneo ha spiegato che una parte rilevante delle nuove entrate deriva dal recupero dell’evasione Tari, mentre altri fondi arrivano dai trasferimenti destinati alle persone non autosufficienti. Tra le principali destinazioni figurano proprio il rafforzamento degli interventi sociali, l’incremento dei trasferimenti all’Istituzione comunale Monsignor Zerbi, la definizione di un contenzioso pendente da anni e l’aumento dei costi energetici per il riscaldamento degli edifici comunali. Allo stesso tempo il Comune registra un risparmio di circa 132 mila euro sul servizio di raccolta rifiuti, grazie a costi risultati inferiori rispetto alle stime formulate in sede di bilancio preventivo.

Una parte importante della manovra riguarda poi gli investimenti. Le maggiori entrate in conto capitale sono pari a 630.500 euro, ottenute principalmente attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione: 218.964 euro provengono dall’avanzo destinato agli investimenti, 400.036 euro dall’avanzo libero e 11.500 euro da altre entrate in conto capitale. Le spese in conto capitale raggiungono invece 833.374 euro, compensate da una riduzione di altri investimenti già programmati.

Le risorse saranno impiegate soprattutto per alcuni interventi strategici sul patrimonio comunale. Lo stanziamento più consistente, pari a 310 mila euro, riguarda il Teatro Giuditta Pasta, seguito dai 260 mila euro destinati al campo sportivo di via Sabotino. Sono inoltre previsti 140 mila euro per il ripristino del patrimonio arboreo, 50 mila euro per la riqualificazione del cortile della scuola Bascapè, 35 mila euro per il cimitero, 25 mila euro quale quota comunale per il ripristino del sottopasso ferroviario della stazione e 13.374 euro per altri interventi minori.

Nel presentare queste scelte, l’assessore ha posto l’accento soprattutto sugli interventi ambientali e scolastici. “Riteniamo che il patrimonio arboreo sia un elemento importante e l’estate che stiamo vivendo ci dimostra ulteriormente quanto questa sia una strada necessaria da perseguire”, ha affermato. Sul progetto della scuola Bascapè ha invece spiegato che la riqualificazione del cortile nasce da un percorso condiviso con insegnanti e studenti e prevede la sostituzione dell’asfalto con una pavimentazione drenante e nuovi arredi, per rendere gli spazi esterni più vivibili e meglio adattati alle estati sempre più calde.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09