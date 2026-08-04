Saronnese

ORIGGIO – Nuova viabilità in arrivo a Origgio nella zona di via Ottolini. Con la conclusione dell’intervento di riqualificazione dell’area, il Comune ha definito un nuovo schema di circolazione che interesserà alcune delle strade limitrofe e che diventerà stabile una volta completata l’installazione della segnaletica.

Le variazioni coinvolgono via Padre Sozzi, via Padre Airoldi e un tratto di via Ottolini. Nel primo caso la circolazione sarà consentita soltanto in direzione di via Da Vinci, mentre via Padre Airoldi sarà percorribile esclusivamente verso via Ottolini. Cambierà anche il tratto di via Ottolini compreso tra via Marconi e via Volta, dove sarà possibile procedere soltanto verso via Volta.

La revisione della viabilità nasce con l’obiettivo di adattare la rete stradale all’aumento del traffico registrato nella zona e di migliorare la convivenza tra le diverse modalità di spostamento. L’intento è ridurre le situazioni di potenziale rischio agli incroci, favorendo una circolazione più ordinata sia per gli automobilisti sia per chi utilizza la bicicletta o si muove a piedi.

L’entrata in vigore delle nuove regole coinciderà con il completamento della posa della segnaletica verticale e orizzontale. Per questo il Comune invita tutti gli utenti della strada a verificare attentamente i nuovi cartelli e a rispettare i sensi di marcia previsti dal nuovo assetto, destinato a rimanere permanente.

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