Lombardia

VARESE – Con l’inizio della stagione della raccolta dei funghi, Ats Insubria rinnova l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione prima di consumare i prodotti raccolti nei boschi. L’azienda sanitaria ricorda infatti che è fondamentale evitare di mangiare funghi di cui non si conosca con certezza la commestibilità o che non siano stati verificati da persone esperte.

Per ridurre il rischio di intossicazioni, l’azienda sanitaria mette a disposizione gratuitamente il servizio degli Ispettorati Micologici, dove è possibile far controllare i funghi raccolti da personale qualificato prima del consumo.

Il servizio sarà attivo da agosto a novembre 2026 nelle sedi territoriali di Como e Varese, con accesso libero negli orari indicati dall’azienda sanitaria. I cittadini possono rivolgersi agli ispettorati per ottenere la certificazione della commestibilità dei funghi raccolti o ricevuti in regalo.

L’iniziativa punta a promuovere una raccolta consapevole e a prevenire episodi di avvelenamento, ricordando che anche specie molto simili tra loro possono presentare caratteristiche profondamente diverse e, in alcuni casi, risultare pericolose per la salute. Ats Insubria invita quindi a non affidarsi esclusivamente all’esperienza personale e a sfruttare il servizio di controllo gratuito messo a disposizione durante tutta la stagione micologica.

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