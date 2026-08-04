Città

SARONNO – Pensionamenti in vigore da poche ore o previsti per i prossimi mesi, medici con posti che si esauriscono in poche ore, cittadini in coda fin dal primo mattino e tanta incertezza. Sono giorni di forte tensione a Saronno sul fronte dei medici di famiglia, con numerose famiglie impegnate a cercare un nuovo medico di riferimento dopo il pensionamento di alcuni professionisti tra la fine di luglio e il mese di agosto e con altri che lasceranno l’attività nelle prossime settimane.

La situazione si è resa evidente ieri mattina, quando davanti alla Farmacia comunale 1 si sono formate code già dalle 7.30. In altre farmacie la situazione è stata ancora più complessa con i cittadini si sono presentati addirittura con una sedia per attendere l’apertura degli sportelli, nel timore di non riuscire a scegliere il medico desiderato prima dell’esaurimento dei posti disponibili.

La preoccupazione riguarda soprattutto gli assistiti dei medici andati in pensione o in procinto di lasciare il servizio. Il timore è quello di non trovare un sostituto disponibile o di dover scegliere tra un numero molto limitato di professionisti.

Sui social, nelle ultime ore, si sono moltiplicate le testimonianze. C’è chi racconta di essere riuscito a completare la procedura attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, evitando la coda in farmacia, e chi invece segnala difficoltà tecniche o la rapida saturazione dei posti disponibili. Altri spiegano di aver trovato posto solo dopo numerosi tentativi effettuati nel corso della giornata o addirittura nella notte precedente.

Non mancano, però, anche indicazioni pratiche condivise dagli stessi cittadini. Diversi utenti ricordano che è possibile effettuare il cambio del medico attraverso il Fascicolo sanitario elettronico, mentre altri suggeriscono di rivolgersi alla Casa di comunità di via Fiume o agli sportelli dell’Asst, dove in alcuni casi sarebbe disponibile un elenco più aggiornato dei medici con posti ancora liberi.

La vicenda riporta così l’attenzione su un problema che interessa non solo Saronno ma gran parte della Lombardia: il ricambio dei medici di medicina generale e la necessità di garantire continuità assistenziale ai cittadini, soprattutto in un periodo in cui diversi pensionamenti si concentrano nello stesso arco di tempo.

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