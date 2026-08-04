MOZZATE – Grave infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di lunedì 3 agosto in un’azienda della zona industriale di via Piero Piccinelli. Un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato dal cedimento di una balla di materiale plastico del peso di circa 700 chili.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 17. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, l’automedica e l’elisoccorso, attivati in codice rosso, quello di massima urgenza. Dopo le prime cure prestate sul posto, il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Circolo di Varese, dove è arrivato alle 17.49.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando all’interno dello stabilimento, che si occupa della lavorazione di materiali plastici, quando una balla del peso di circa sette quintali avrebbe ceduto improvvisamente, travolgendolo e schiacciandolo.

Oltre al personale sanitario sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats Insubria. A questi ultimi spetta il compito di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause del cedimento del carico. Al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sul suo quadro clinico.

(foto archivio)