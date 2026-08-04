Solaro

SOLARO – Solaro è in lutto per la scomparsa di Giovanni Casiraghi, figura conosciuta in paese per il lungo impegno nelle istituzioni, nel sindacato e nel volontariato. La notizia della scomparsa è stata resa nota nella mattinata di oggi dai volontari dello Spi-Cgil di Solaro, che hanno voluto ricordarne il percorso umano e civile.

Casiraghi è stato consigliere comunale nelle file del Partito Comunista Italiano dal 1970 al 1988. Al termine dell’esperienza in Consiglio comunale ha assunto l’incarico di assessore ai Servizi sociali, proseguendo il proprio impegno a favore della comunità.

Conclusa l’attività amministrativa, ha continuato a dedicarsi al volontariato. Per diversi anni ha collaborato con i Servizi sociali accompagnando numerosi anziani alle visite mediche negli ospedali del territorio. Ha inoltre fatto parte del direttivo del Maps e successivamente è stato responsabile dello Spi-Cgil. Anche dopo il passaggio territoriale dalla Brianza all’area metropolitana di Milano ha continuato a prestare servizio come volontario fino agli ultimi anni della sua vita. Tra le associazioni di cui faceva parte anche l’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia.

Nel messaggio di cordoglio diffuso dallo Spi-Cgil di Solaro viene ricordato come una persona che “ha speso tutta la sua vita a servizio delle persone più deboli”, senza mai trascurare la famiglia. I volontari dello Spi-Cgil hanno espresso le proprie condoglianze alla moglie Gabriella e ai figli Raffaella e Sergio.

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