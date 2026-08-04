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TRADATE – Musica dal vivo, osservazione del cielo e la magia delle stelle cadenti. Sono gli ingredienti dell’iniziativa organizzata dal Parco Pineta al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di via ai Ronchi 75, che dall’8 all’11 agosto proporrà quattro appuntamenti serali dedicati a famiglie, appassionati di astronomia e amanti della natura.

Le serate si svolgeranno venerdì 8, sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 agosto, con inizio alle 20, e uniranno l’osservazione del cielo al concerto dal vivo della HarpBeat Orchestra, che accompagnerà il pubblico con le proprie arpe durante uno dei periodi più suggestivi dell’anno per ammirare le stelle cadenti.

Il programma prevede l’accoglienza sul prato del Centro Didattico Scientifico, dove i partecipanti potranno stendere un telo e consumare una cena al sacco prima dell’inizio delle attività. Nel corso della serata sarà poi possibile osservare il cielo attraverso i telescopi dell’Osservatorio astronomico, mentre la musica dal vivo farà da sottofondo all’esperienza.

L’iniziativa è proposta in quattro date consecutive, così da offrire al pubblico la possibilità di scegliere la serata preferita.

Il costo di partecipazione è di 15 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi dai 4 ai 18 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 4 anni.

Considerato il numero limitato di posti disponibili sul prato, il Parco Pineta consiglia la prenotazione anticipata attraverso il sito del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario.

(foto archivio)

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