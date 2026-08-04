UBOLDO – “Premia chi non paga e offende chi paga”. È questa la posizione espressa da Uboldo Civica sulla decisione dell’Amministrazione comunale di aderire alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, il provvedimento che consente ai Comuni di rinunciare a mora e interessi sulle somme non versate relative a Imu, tassa rifiuti e sanzioni del Codice della strada.

La riflessione arriva dopo il dibattito in consiglio comunale, dove la maggioranza guidata dal sindaco Luigi Clerici ha approvato l’adesione alla misura prevista dalla normativa nazionale. Non a caso ricorda Uboldo Civica, si tratta di una facoltà concessa ai Comuni e non di un obbligo.

Nel corso della discussione, l’assessora al bilancio ha spiegato che l’obiettivo non è quello di introdurre un condono, ma di offrire un sostegno ai cittadini che si trovano in difficoltà economica. Una lettura che però non convince il gruppo di opposizione. “Continuiamo a pensarla diversamente – afferma Uboldo Civica – perché la misura viene applicata indistintamente a tutti. Non distingue chi è realmente in difficoltà economica da chi, semplicemente, non ha voluto pagare”.

Secondo la lista civica, il provvedimento non prevede alcun requisito legato al reddito o al patrimonio dei beneficiari e, proprio per questo motivo, finisce per assumere le caratteristiche di un vero e proprio condono.

Nel mirino anche il valore economico dell’operazione, che Uboldo Civica quantifica in 2,6 milioni di euro. “L’assessora ha parlato di un aiuto a chi è in difficoltà. Noi riteniamo invece che, nei fatti, rappresenti un condono che, come spesso è accaduto in Italia, premia chi non paga e offende chi rispetta le regole pagando regolarmente imposte, tasse e sanzioni”.

La presa di posizione si inserisce nel confronto politico seguito all’approvazione della delibera in consiglio comunale e riporta al centro il tema dell’equità fiscale e delle modalità con cui sostenere i contribuenti in difficoltà senza creare disparità nei confronti di chi ha sempre adempiuto ai propri obblighi.

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